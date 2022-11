Pérez (PSOE): "Si soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante"

Iceta: "El problema es qué desarrollo quiere Málaga, qué vivienda quiere y qué papel puede jugar el puerto" en vivienda y hoteles

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha señalado este jueves que "si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante" del puerto.

Así lo ha señalado después de que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, haya asegurado que "el Ministerio de Cultura no va a prohibir que se erija ese edificio" porque "nuestros expertos dicen que no se produce el expolio que habían señalado algún organismo internacional como riesgo".

Pérez, en un mensaje en su perfil de la red social Twitter, recogido por Europa Press, ha incidido en que "seamos claros, si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante. Será el Ayuntamiento de Málaga a través de los cauces urbanísticos quien detenga esta barbaridad".

"Mi modelo de ciudad no es el de especulación urbanística, sino de la sostenibilidad", ha señalado el también secretario general del PSOE de Málaga.

Además, ha aclarado que ha podido almorzar con el ministro Iceta, "quien quedó claramente convencido de que esta torre no es la solución para la ciudad. Agradezco personalmente su compromiso con la ciudad y de estudio inversión en nuestra Catedral", ha concluido.

Precisamente, cuestionado por el tuit de Pérez, el ministro, que ha visitado en la tarde de este jueves Cártama (Málaga), ha confirmado que "hemos tenido una comida muy interesante". "Saben que esta mañana he dicho que desde el punto de vista del Ministerio de Cultura no hay ninguna objeción, pero el problema no es ese".

"El problema es qué desarrollo quiere Málaga, qué vivienda quiere Málaga y qué papel puede jugar el puerto en la ampliación de las posibilidades de vivienda y de hoteles", ha detallado.

Así, ha explicado que hablado con el portavoz municipal socialista y "me ha dicho claramente cuál es el modelo del futuro de Málaga que están defendiendo y es un modelo que no pasa por una edificación como esa", ha aclarado.

Cuestionado, en concreto, por si le gusta la torre, ha dicho que "cada ciudad encontrará su camino. Y es verdad que, por fuerza, me refiero mucho a Barcelona, que es mi ciudad, en la cual hemos encontrado la manera de compensar unos crecimientos urbanísticos de un tipo y de otro".

"Málaga ha de encontrar su camino propio y por lo que me explican hay un problema de vivienda y de coste de la vivienda muy importante y por lo tanto desde el Ayuntamiento se ha de ser muy cuidadoso en ver qué tipo de crecimiento es el que se promueve", ha apostillado. De igual modo, ha dicho que ha conocido el proyecto de Daniel Pérez y "me ha parecido solvente, sensato y tiene todo mi apoyo".

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE CÁRTAMA

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha visitado la Colección Museográfica de Cártama junto al alcalde, Jorge Gallardo, y ha dicho estar "extasiado" y "muy contento".

"Como ministro de Cultura me toca visitar muchos museos y muchos yacimientos arqueológicos, pero ver que ha sido el esfuerzo de la ciudadanía que poco a poco, pieza a pieza, ha ido recuperando parte del pasado arqueológico de Cártama me parece increíble, me parece un esfuerzo muy grande", ha valorado.

Por ello, ha felicitado al Ayuntamiento, pero "sobre todo a la ciudadania que le ha dado importancia a piezas de nuestra historia, a fragmentos de nuestros historia que tienen mucha relevancia".

"Espero que podamos seguir contribuyendo entre todos a que ese esfuerzo siga adelante y que un municipio, relativamente pequeño, como es Cártama, haya dedicado recursos, esfuerzos y colaboración con otras instituciones para llegar a este recinto, que nos explica un poco cómo hemos llegado a ser lo que somos, me parece excepcional y algo digno de encomio", ha concluido.