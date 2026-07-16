La Plaza Santuario de la Victoria acoge este viernes el VI Concierto Solidario de la Orquesta Filarmónica de Málaga

Archivo - La Orquesta Filarmónica de Málaga continúa el ciclo 'Andalucía Sinfónica' en el Auditorio de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Santuario de la Victoria acogerá este viernes a las 22,00 horas la 'VI edición del Concierto Solidario de la Orquesta Filarmónica de Málaga' (OFM), que presentará un espectáculo dedicado al jazz en la música clásica.

La apertura del espacio será a las 21,30 horas y las entradas para asistir al concierto se podrán adquirir en la sede de la Junta de Distrito Centro a cambio de un litro de leche, que irá destinado a la Asociación de Vecinos Lagunillas.

La duración prevista del concierto es de dos horas. Esta actividad está organizada por la Junta Municipal de Distrito Centro, junto con la Fundación "La Caixa", a través de CaixaBank; y el Club de Leones Málaga Ilusión. Además, cuenta con la colaboración de la Real Cofradía del Amor y Caridad; y, como evento sostenible, Málaga Como Te Quiero (MCTQ).

El concierto estará dirigido por Juan Jesús López Sandoval y los músicos que interpretarán las piezas incluidas en el programa son el pianista y arreglista Daniel Amat; el contrabajo Francis Pose; el batería Jessie Valdés; el saxo Tete Leal; y la cantante Raquel Pelayo.