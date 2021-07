El Pleno de Ayuntamiento de Málaga rechaza con el voto en contra de PP, Cs y no adscrito dejar en suspenso la nueva ZGAT

MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, con los 16 votos en contra de PP y Ciudadanos y del concejal no adscrito Juan Cassá, y el apoyo de los 15 ediles de PSOE y Adelante, la moción urgente socialista para dejar en suspenso la nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) hasta que no haya acuerdo en el Consejo Sectorial de Comercio.

Tampoco se ha aprobado instar al Ayuntamiento a convocar dicho consejo para buscar un acuerdo y que el Consistorio malagueño elabore un estudio de zonas para justificar cuáles sí cumplen con los criterios para ser ZGAT y cuáles no.

El proponente, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Daniel Pérez, ha criticado la decisión del equipo de gobierno de solicitar a la Junta de Andalucía la ampliación de la ZGAT domingos y festivos en Semana Santa y verano.

Así, ha acusado especialmente al alcalde, Francisco de la Torre, de "faltar a su palabra" al no reunirse con los representantes de los trabajadores y con los pequeños y medianos comercios ante la nueva ZGAT, algo que el regidor ha incidido en que hará durante este mes de julio previsiblemente.

"Esta nueva ZGAT tiene graves consecuencias, desequilibra la negociación colectiva, ya que no se establecen nuevas cláusulas en los convenios colectivos para proteger la conciliación de la vida laboral y familiar, y tampoco se adoptan medidas legislativas que la garanticen", ha sostenido Pérez.

Además, ha continuado, "tampoco se ha reforzado la vigilancia, control y cumplimiento de las empresas ubicadas en la ZGAT", acusando también de "desproteger aún más los puestos de trabajo al no haberse establecido medidas para ligar la Zona de Gran Afluencia a la creación de un empleo de calidad y estable".

"Alcalde, tenga la decencia para reconocer que faltó a su palabra cuando dijo que convocaría la Mesa Sectorial de Comercio y no se ha sentado con ellos tal y como se comprometió. Su credibilidad está en tela de juicio", ha espetado al alcalde.

En los mismos términos, el concejal de Adelante Nicolás Sguiglia ha sostenido que esta ZGAT es "injustificada, injusta y arbitraria, no nos ha dejado ver ningún informe que diga que zonas como Las Flores o El Torcal son zonas de gran afluencia turística. Escuche, defienda el interés general", ha dicho al regidor.

La portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha lamentado que se traiga esta moción de nuevo. "Estamos a favor de que la totalidad del municipio sea ZGAT en verano y Semana Santa. Creemos en la libertad de horarios y en reactivar la economía; el comercio tradicional no tiene como enemigo a las grandes superficies sino al comercio online", ha enfatizado la edil.

Ha añadido en su intervención que la libertad de horarios "no es obligación de abrir domingos y festivos sino libertad para adaptarse", además de que la capital malagueña no quede "descolgada" de municipios con esa posibilidad como Torremolinos o Marbella.

"¿Usted para quién gobierna? ¿Defiende el interés general de todos los ciudadanos o sólo de determinados sectores?", le ha espetado Sguiglia a Losada, al tiempo que ha criticado que el equipo de gobierno "defiende los intereses de las grandes patronales porque si quisiera defender el interés general se hubiera sentado para buscar consenso, que realmente sea beneficiosa para todos y no para determinados sectores".

La portavoz del PP y concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, por su parte, ha tachado a la oposición de "sectarismo insoportable" y ha criticado que se lleve de nuevo al pleno una moción "que hemos debatido y votado ya en varias ocasiones".

"Es obvio que defendemos un modelo económico y fiscal distinto pero olvidan el punto de partida: dos resoluciones judiciales del TSJA que hablan de este tema de manera tajante", ha sostenido, al tiempo que ha criticado que una oferta "amplia y variada multiplica el impacto del turismo y contribuye a la generación de empleo".

Pérez de Siles, al igual que ha hecho el alcalde, ha incidido en que esta moción trae cuestiones que tienen que ver con la negociación colectiva y ha subrayado que los comercios malagueños "tienen muchas preocupaciones", enumerando la subida "histórica" en el recibo de la luz, el "nuevo incremento del tipo que aplica la Seguridad Social a la cuota de autónomos y al comercio, el tercer sablazo del año; o la falta de ayudas del Gobierno central".

"Respondemos a modelos diferentes, ustedes son intervencionistas, nosotros apostamos por un modelo de libertad y más oportunidades", ha enfatizado la edil del PP, a la que Daniel Pérez ha acusado de ir "en contra de los derechos de los trabajadores".

El socialista ha incidido en que la ZGAT afecta a 12.000 trabajadores de Málaga "que no descansarán cuando puedan, estarán obligadas. Eso no es la libertad, es esclavitud". También ha defendido que con esta moción quieren que el alcalde "dé la cara y cuando uno incumple su palabra no es un buen gobernante".

"Que voy a recibirles, buscaré un hueco en este mes de julio. Pero ya he avanzado las líneas generales: conciliación del interés general, suma de interés de todas las empresas y trabajadores. La negociación colectiva tiene que buscar la solución; queremos el progreso máximo de Málaga para generar el máximo empleo y defender el que hay", ha incidido el alcalde.

Previamente al debate han tomado la palabra Antonio Solano, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Málaga; y Esther Izquierdo, responsable de Políticas Sectoriales e Institucionales de la Federación de Servicios de CCOO-A.

Solano ha añadido que con la nueva ZGAT "están duplicando el trabajo en días festivos que tendrían que realizar los trabajadores del comercio, principalmente mujeres". Además, ha asegurado que no se crearán empleos nuevos: "Lo único que beneficia a la ZGAT son las grandes superficies comerciales que no contratarán ni un puesto de trabajo, van a modificar las condiciones haciendo distribución irregular de la jornada, sin contratar absolutamente a nadie".

Mientras tanto, ha agregado Solano, el pequeño y mediano comercio en las barriadas "agoniza". "No pueden aguantar más. Lo han pasado realmente mal con la pandemia y ahora que apliquen la ZGAT, qué pintan abiertos en Churriana, San Andrés, La Luz o La Paz, que no ganan ni para pagar la luz", ha sentenciado.

Izquierdo se ha preguntado si quieren que los pequeños empresarios y los empleados "trabajen gratis y no descansemos". También ha señalado que los pequeños comercios no están preparados digitalmente, de lo que ha culpado a las administraciones; además de afirmar que con la pérdida de comercios en el centro se está "desdibujando la ciudad".

"Liguen la apertura de domingos y festivos a la obligación de planes de conciliación, más inspecciones para evitar abusos y prolongaciones de jornadas, lleven a los barrios los proyectos para llenarnos de turistas. Merecemos respeto, queremos trabajo digno y de calidad", ha finalizado Izquierdo.

OTROS ASUNTOS URGENTES

En el pleno se ha aprobado por unanimidad la moción urgente de IU y Podemos, con enmienda, para instar al equipo de gobierno a implementar con celeridad la gratuidad del autobús a menores de siete años y a seguir estudiándola en otros tramos de edad. Se ha dado luz verde de manera institucional a una moción sobre el servicio público de Correos.

También han salido adelante las dos urgentes del PP para mejorar el programa FEGA de reparto de alimentos o similar, ya que el actual finalizó en diciembre pasado, de manera que no haya problemas a partir de febrero de 2022; y otra para que no haya recortes de empleo y no se prescinda de interinos contratados en el SEPE, destacando el "esfuerzo" realizado por sus trabajadores. Igualmente se ha aprobado con el voto a favor del equipo de gobierno la moción urgente de Cs sobre los indultos a los presos condenados por el procés catalán, también presentada por la vía ordinaria por el PP.