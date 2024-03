El Pleno de Diputación insta al Gobierno a presentar los PGE de 2024 con los proyectos pendientes para Málaga

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad la moción urgente del PP para exigir al Gobierno central que presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 y que incluya financiación necesaria para acometer los proyectos pendientes de la provincia y que "son necesarios para su desarrollo".

Pese a que, finalmente, ha sido aprobada por unanimidad, se ha producido un tenso debate, que ha contado con enmiendas propuestas por el PSOE, que no han sido aceptadas, y tampoco ha faltado las referencias a las elecciones en Cataluña y la ley de amnistía.

"Menos cuentos y más cuentas", ha sido el cierre del portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, que ha rechazado la enmienda del PSOE. En la exposición, ha incidido en que "la prórroga de los presupuestos por parte del Gobierno de España lanza un mensaje de inestabilidad" que, a su juicio, "no beneficia a nadie", ya que el Ejecutivo no es capaz de cumplir con la primera obligación de una administración, que es la de aprobar las cuentas anuales".

"La renuncia del Gobierno a elaborar unos presupuestos específicos para el año 2024 ponen de manifiesto la debilidad del Ejecutivo central y su dependencia de los separatistas, que son los que definen la posición de este Gobierno", ha advertido y ha añadido que la "decisión de prorrogar los presupuestos del año 2023 tiene múltiples efectos".

Ha criticado, por tanto, la "drástica decisión" que ha tomado Sánchez tras conocerse el adelanto electoral en Cataluña y "el efecto dominó que esta decisión ha provocado en la política nacional". "Volvemos a ser los grandes perjudicados de las malas decisiones de un PSOE que antepone sus intereses al interés general de la ciudadanía" y ha lamentado que la provincia "vuelva a enfrentarse por sexto año consecutivo a falta de inversiones y de proyectos del Gobierno de España".

"Es una nefasta noticia para Málaga que se prorroguen los presupuestos", ha dicho, enumerando los proyectos pendientes como el tren litoral, la desaladora de la Axarquía o las tuberías del saneamiento integral de la Costa del Sol, además de los proyectos de movilidad, entre otros. "Son proyectos vitales para la provincia de Málaga, pero Sánchez tiene otras prioridades en su cabeza que nada tienen que ver con el interés general de los malagueños", ha apostillado.

En este punto, ha advertido de que "estamos ante una legislatura sin rumbo" y ha añadido que "los separatistas y los radicales marcan los tiempos del Gobierno que están llevando a España al caos" y "es particularmente dramático para nuestra provincia que los intereses partidistas y personales de Sánchez nos dejen sin las partidas económicas necesarias para avanzar en los proyectos fundamentales para el desarrollo de Málaga", ha agregado.

Por su parte, el viceportavoz del PSOE, José Bernal, ha incidido en que desde el PSOE "podríamos haber llegado a un acuerdo" e, incluso, "plantearlo como una exigencia". Así, ha dicho entender que "no es buena noticia que no tengamos presupuesto para el año 2024" como ya han expuesto públicamente cargos del PSOE, lo que "quiere decir que nos podemos sentir orgullosos de que tenemos representantes públicos del PSOE que son sensatos", cosa que "no se da en todos los grupos políticos".

Ha agregado que los presupuestos dan "estabilidad" y sin ellos "vamos a tener una situación no tan loable como la que tendríamos si los presupuestos se aprobaran", pero "no quiere decir que sin presupuesto no se pueda gobernar y no se pueda gobernar bien".

Al respecto, ha dicho que hay "maneras de gobernar cuando no existen presupuestos" contraponiendo al PSOE con el Gobierno de Mariano Rajoy. Además, ha advertido de que "también se pueden aprobar unos presupuestos y no ejecutarlos o mal ejecutarlos, como los de la Junta".

Por ello, ha pedido al PP que "cuando vuelvan a presentar una moción de estas características se ajusten a la realidad", acusando al PP de "mentir" y ha dicho que no es la moción "más adecuada" para defenderla por parte de los 'populares'.

Por su parte, el portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, ha vuelto a insistir en que la renuncia de Sánchez a presentar los PGE de 2024 se "produce después de conocer la convocatoria de elecciones en Cataluña", lo que, a su juicio, "demuestra que Sánchez no está centrado en gobernar, sino en mantenerse en el poder".

"Es increíble que Pedro Sánchez haya conseguido sacar adelante la ley de amnistía para beneficio de los golpistas y que no sea capaz de presentar los presupuestos tal y como establece el artículo 134 de la Constitución española", ha dicho y ha incidido en que "la realidad de este país no puede ser más triste". "Estamos ante un Gobierno débil, secuestrado por sus socios independentistas, un Gobierno al que solo le importa mantenerse un día más en el poder, que hace tiempo que se olvidó de gobernar para los españoles".

En este punto, ha dicho que "con este panorama, nos encontramos ante un escenario desolador, sin inversiones para la provincia de Málaga, un Gobierno sin presupuestos que dejará aparcados los proyectos que la provincia de Málaga necesita".

"Los pactos de Sánchez con independentistas y con golpistas nos deja a los malagueños sin tren litoral, sin desaladoras...", ha agregado. "Sánchez sigue centrado en lo único que le importa, mantenerse en la Moncloa", ha insistido y ha tachado de "disparatada" la enmienda del PSOE a la moción y ha pedido, por último, "la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno y la convocatoria de elecciones lo antes posible", ha concluido.

El portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, ha reconocido que se debería haber seguido trabajando en la senda de tener unos presupuestos" para 2024 para "mejorar la calidad de vida de la gente y, por ende, de los malagueños".

No obstante, ha dicho que "eso no alude el debate, ni mucho menos que podamos aplaudir la iniciativa que nos trae hoy aquí el PP", ya que, ha criticado, "no lo hace por una preocupación para que España cuente con los presupuestos, lo hace por confrontar".

"APUESTA POR ANDALUCÍA"

Así, ha hablado de las "contradicciones" del PP en cuanto a sus actos y las preocupaciones. "En la moción del PP no se mira el qué" se mira el "quién ha prorrogado presupuestos", ha señalado. "Con presupuesto o sin presupuesto, desde el Gobierno central se va a seguir apostando por Andalucía y por todos los españoles", ha concluido.

En segundo turno, Ortega ha rechazado las críticas del PSOE y ha acusado a Bernal de estar "aprendiendo lo peor de Pedro Sánchez, que es a mentir" y "creerse sus mentiras".

Asimismo, Ortega ha advertido de que "empezamos a estar ya cansados del compadreo de Sánchez con el independentismo". "Diga aquí, a los malagueños, que se han convocado elecciones en Cataluña y el señor Sánchez no puede presentar un proyecto de presupuestos; pero es que encima presentáis enmiendas a nuestra moción para que os demos el apoyo", ha afeado al PSOE.

Al respecto, Bernal ha insistido en que "vamos a votar a favor, no vamos a alcanzar el punto de cinismo que representa constantemente el PP de decir una cosa aquí y votar una cosa enfrente", ha abundado, y ha advertido, por otro lado, del "grado de indecencia" cuando "ha sido el PP el que ha votado en contra de la estabilidad en el Senado".

Frente a ello, de nuevo Ortega ha vuelto a criticar al PSOE Y ha dicho que "no habéis tenido tiempo de hacer el presupuesto pero sí de crear y aprobar ley más indigna de los últimos 45 años". "Tenemos un Gobierno que no sirve al pueblo", ha concluido, advirtiendo de que "estamos en una legislatura perdida", ha concluido.