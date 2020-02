El Pleno de la Diputación de Málaga aprueba de forma definitiva el presupuesto de 2020, que asciende a 305,7 millones

Publicado 07/02/2020 15:09:06 CET

MÁLAGA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Málaga ha aprobado este viernes de forma definitiva en un pleno extraordinario el presupuesto de 2020, que asciende a 305.749.179,72 euros, lo que supone un incremento del 5,5 por ciento respecto a 2019. Lo ha hecho con el voto favorable del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos y la oposición de PSOE y Adelante Málaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que estos presupuestos continúan la "senda de apoyo incondicional a los ayuntamientos de la provincia, de seguir haciendo frente a sus necesidades, sobre todo las de los municipios más pequeños". "De hecho --ha recordado-- desde el año 2012 son más de 500 millones de euros los que se han transferido a los municipios".

Ha resaltado como ejes de las cuentas de este año la apuesta por la creación de empleo de calidad, el impulso de sectores como el turístico o el agroalimentario, el refuerzo de la Diputación como "gran entidad prestadora de servicios públicos en los pueblos" y la potenciación de la ayuda a domicilio, la dependencia y las políticas de ayuda a las familias.

En los 305.749.179,72 euros se incluyen las cuentas tanto de la propia Diputación (254.755.209,72 euros) como las de sus dos entes autónomos: Turismo Costa del Sol (11.395.000 euros) y el Patronato de Recaudación Provincial (39.598.970 euros).

Para este año destaca el incremento que experimenta Turismo Costa del Sol, que crece en 2.127.000 euros, un 23 por ciento más respecto a 2019. De la cantidad total, 7.683.544 euros serán para el refuerzo de los diferentes planes de acción de promoción turística y 3.149.026 euros a planificación "en un año muy importante por el 'brexit' y la desaceleración económica".

Además, desde la Diputación han destacado que el presupuesto, aprobado el pasado diciembre en pleno, exige además cooperar con los seis consorcios dependientes de la Diputación: Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, Consorcio Provincial de Bomberos, Consorcio Provincial Gestión Integral de Aguas, Consorcio de Municipios Zona Nororiental de Málaga, Consorcio para la creación de un Parque de Maquinaria de Caminos Rurales en la zona de la Axarquía y Consorcio Montes Alta-Axarquía.

El importe total consolidado del sector público provincial en el presupuesto de esta anualidad alcanza prácticamente los 323 millones, por lo que se incrementa en casi 20 millones respecto al 2019.

INVERSIONES

En el caso del presupuesto exclusivo de la Diputación, el total de inversiones alcanza los 74.199.702,63 euros, de los que 13.899.959,62 euros corresponden a inversiones directas acometidas por la institución y 60.299.473,01 euros son de transferencias que la realizará a los ayuntamientos para actuaciones en los municipios.

Destacan los 10,6 millones que se destinarán a actuaciones en las carreteras provinciales, a los que hay que unir otro millón de euros para mejora de caminos vecinales rurales junto a 5.185.036,79 euros para acerado y pavimentación de calles en municipios menores de 20.000 habitantes y 792.287,64 euros para arreglar accesos a núcleos de población.

Otras inversiones destacadas son los 4,9 millones para infraestructuras hidráulicas en la comarca de Antequera --con financiación hasta 2022-- y los 2,2 millones para otras obras de abastecimiento de agua en la provincia y para alcantarillado y depuración, además de 372.000 euros para la construcción de una depuradora en Atajate.

El centro cultural de la plaza de toros de La Malagueta cuenta con 600.000 euros y 3,4 millones de euros irán para actuaciones de reforma en edificios de la Diputación, entre ellos la rehabilitación del Palacio de Valdeflores de la capital, sede del Servicio Provincial de la Mujer. Para 2020 hay una partida de 616.009,82 euros para obras en este inmueble.

También se contemplan 1,8 millones para nuevos proyectos de la Senda Litoral, 879.000 euros para mantenimiento y mejoras de los senderos de la Gran Senda y 1,2 millones de euros para proyectos de turismo verde y de deportes de aventura relacionados con la Gran Senda propuestos por los municipios. Igualmente, se invertirán 4,2 millones de euros en actuaciones viarias y de promoción en los municipios que forman parte del proyecto europeo de desarrollo urbano sostenible integrado DUSI Caminito del Rey: Álora, Antequera, Ardales y Valle de Abdalajís, mientras que 1,1 millones se emplearán en la dotación y modernización de polígonos industriales.

Respecto al gasto social, se sitúa en 74.921.775,15 euros, destacando el aumento del 8,45 por ciento en Servicios Sociales, Familia y Centros asistenciales. Además, se incluye la creación de la Unidad de Familias para agilizar la tramitación de ayudas como el cheque bebé (300.000 euros), las ayudas para la adecuación de vivienda (200.000 euros) y las destinadas a familias en situación de riesgo (323.665 euros).

De igual manera, para actuaciones dirigidas a luchar contra la despoblación rural el presupuesto incluye 1.843.355,99 euros, y para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de género y la erradicación de la violencia, 832.900 euros.

El área de Desarrollo Económico y Social dispondrá de un presupuesto global de 19.086.402,77 euros. En el caso de Sabor a Málaga, contará con 3.059.767,20 euros para ferias, acciones promocionales de productos malagueños en eventos especializados y apoyo a entidades sin ánimo de lucro y con 455.000 euros para continuar apoyando a las industrias agroalimentarias y ganaderas.

Así mismo, se potencia la marca Málaga de Moda casi triplicando su presupuesto respecto a este año y alcanzando en 2020 la cuantía de 1.199.935,34 euros. Empleo dispondrá de 8.151.277,00 euros, Deportes 2.307.926 euros y Educación algo más de un millón.

OPOSICIÓN

El portavoz del PSOE, José Bernal, ha criticado que el equipo de gobierno haya rechazado las enmiendas presentadas por su partido y que "habían sido concertadas con los pueblos: más de un centenar de reclamaciones con más de 150 reivindicaciones de los 103 municipios".

"El gobierno no le ha dado la espalda al PSOE, sino a los pueblos que peor lo están pasando", ha asegurado Bernal, quien ha explicado que el PSOE ha presentado 150 propuestas para "enmendar los presupuestos y mejorar la vida de los que peor lo están pasando en los pueblos".

Ha señalado que los presupuestos de PP y Ciudadanos son "malos" para la provincia de Málaga e "insensibles". Entre otras cuestiones, ha lamentado que incluyen 382.000 euros para atender a la despoblación y no contemplan "urgencias" como ayudas para los efectos del temporal o para la lucha contra la avispilla del castaño, así como planes de empleo para contratar personas en los pueblos.

El portavoz socialista ha criticado la "irresponsabilidad" del equipo de gobierno por no atender ninguna de las alegaciones del PSOE y porque no se hayan podido presentar "de forma ágil". "No son las formas. Ni siquiera se han estudiado las alegaciones", ha lamentado.

Desde Adelante Málaga, su portavoz, Teresa Sánchez, ha criticado que no se hayan atendido las enmiendas de su formación: "Fueron 14 enmiendas que modificaban 19 millones y en las que se indicaba al detalle de qué partidas se podrían disponer la financiación".

Así, ha calificado de "menosprecio institucional" la actitud que Salado está demostrando con los grupos de la oposición, "no sólo por ningunear nuestras alegaciones, sino por la forma y modo en la que se ha convocado este pleno, avisándonos de su convocatoria más allá de las 12.00 horas cuando todo el personal de la Diputación conocía que el pleno se celebraría el viernes a las 09.30 horas".

Según Sánchez, "lo urgente y extraordinario debería haber sido un pleno para apoyar la declaración de zona catastrófica de Campanillas". Además, ha indicado que el punto de subsanación de errores llevado al pleno "demuestra la precipitación y falta de seriedad con la que hicieron los presupuestos, sin negociar".