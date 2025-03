El Pleno de Málaga insta a concluir el encauzamiento del río Campanillas para evitar desbordamientos

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves instar tanto al Consistorio como a la Junta de Andalucía a la conclusión "inmediata" del encauzamiento del río Campanillas para prevenir desbordamientos e inundaciones en este distrito reduciendo los riesgos de futuros desastres naturales.

De la moción urgente de Vox también han salido adelante otros puntos como el relativo al encauzamiento del río Guadalhorce o la limpieza de cauces, embalses y presas. Junto con la moción de Vox también se ha debatido otra del PSOE sobre "la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y la necesidad urgente de actuación en el río Campanillas", que han sido aprobado algunos puntos y otros no.

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha señalado que las lluvias recientes han vuelto a poner en evidencia la "dejadez" de las administraciones en materia de infraestructura hídrica y prevención de inundaciones.

Ha añadido que los vecinos de Campanillas "no duermen por las noches" y "el encauzamiento no se ha hecho", culpabilizando tanto a PP como a PSOE, que "han demostrado no estar a la altura con los vecinos de Campanillas".

Por su parte, el concejal socialista Rubén Viruel ha dicho que "la realidad" es que "cada vez que llueve con cierta intensidad las calles se llenan de agua, en Campanillas, es cotidiano las noches en vela controlando el nivel en las calles". "El encauzamiento del río Campanillas es urgente y necesario" y ha abogado por "remar juntas todas las administraciones si fuese necesario", recordando que "las competenicas son de la Junta" y se "tiene que poner soluciones que ofrezca seguridad a los vecinos".

"Se necesita el compromiso claro de la Junta, del resto de administraciones, que se pongan los fondos y se encauce el río, lo demás es seguir mareando a los vecinos", ha concluido.

Por último, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha insistido en que la obra de Campanillas "es básica". "No ha habido voluntad política por ninguno de los gobiernos de la Junta" y ha pedido también al alcalde que "exija a la Junta. Dinero hay, lo que hace falta es determinación y voluntad política y se ayuda teniendo un alcalde que presione", ha señalado.

Por su parte, la concejala delegada de Medio Ambiente, Penélope Gómez, ha lamentado la "desmemoria política que tienen algunos cuando piden con vehemencia lo que hay que hacer y no han hecho".

Ha recordado las inversiones en materia de agua y ha valorado la "política responsable del PP por parte de todas las administraciones". "Hechos, no palabras", ha apostillado, señalando que "es una deuda histórica que ahora si tiene solución". "Este nuevo proyecto deja más protegidos a los vecinos de Campanillas, puesto que está diseñado para 500 años, se genera la llanura fluvial y además son soluciones basadas en la naturaleza con criterios europeos, con lo cual es susceptible también de poder obtener fondos en un momento dado", ha destacado.

La concejala ha explicado que pese a que Vox no aceptó alguna de las enmiendas planteada votarían sí porque "todo lo que está planteando aquí es lo que estamos haciendo". El PSOE, por su parte, no ha aceptado las enmiendas.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, en la sesión de pleno se ha debatido una moción del PP sobre la reforma de la ley de dependencia, que ha salido adelante. Por su parte, la de Vox, que se ha debatido conjuntamente con la de los 'populares', sobre la mejora en los servicios de asistencia social no ha salido adelante.

Asimismo, la iniciativa de Con Málaga sobre la recuperación y protección de la Laguna de Soliva no ha salido adelante; mientras que la del PP sobre el decreto 666/23 sobre el uso de antibióticos en animales de compañía y la reducción del IVA para las clínicas veterinarias sí ha sido aprobada.

En la moción del PSOE en defensa de la Universidad de Málaga y "en contra de la proliferación de universidades privadas con recursos públicos" han sido rechazados seis puntos y uno aprobado por unanimidad. Por último, en la moción de Con Málaga sobre viviendas de uso turístico ha sido aprobado uno de los puntos y el resto no ha salido adelante.