El Pleno de Málaga insta al Gobierno a implantar medidas "urgentes" para un "servicio público de calidad" en Cercanías

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves instar al Gobierno a implantar medidas "urgentes" para garantizar un servicio público "de calidad" en las líneas del tren de Cercanías de Málaga.

También ha salido adelante la moción urgente 'popular', aprobada por 21 votos a favor y diez abstenciones, el instar al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias en materia de infraestructuras y mantenimiento de las estaciones.

La concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, ha advertido de que el transporte ferroviario es "un asunto que afecta a miles de ciudadanos malagueños", al tiempo que ha criticado las "carencias del sistemas ferroviario; últimamente no tienen ningún estándar de calidad".

"Debemos procurar que se adopten medidas urgentes, no a largo plazo", ha agregado y ha aludido a las últimas incidencias: "Lo excepcional se ha convertido en regla general". "Lo que teníamos que tener es un servicio bueno y parece que eso es lo extraordinario, que funcione con normalidad", ha apostillado.

Por su parte, el edil socialista Jorge Quero ha señalado que "la movilidad tiene que ser un pacto de esta ciudad" y "no puede ser que un mes y otro también traen una moción de corta y pega para desgaste del Gobierno de España".

"Confunden oposición con desprestigio", ha afeado sobre la moción, al tiempo que ha pedido "coherencia". "Mantenemos siempre una apuesta por la movilidad, no la que ustedes les interese", ha señalado.

Según Quero, "al Gobierno se le llena la boca de gestionar, hacer inversiones en Málaga; y cuando se lo cargan, el Gobierno actúa". "La movilidad en Málaga se facilita con hechos", ha valorado, lamentando la gestión en movilidad del equipo de gobierno 'popular': "Mientras el PP frena a Málaga, el PSOE pone en marcha Málaga con más recursos y movilidad sostenible", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que "hablar del servicio de Cercanías es hablar mucho más que de trenes, es el día a día de miles de personas que confían en este medio de transporte".

"Forma parte de la vida cotidiana de Málaga --ha continuado-- por eso preocupa que no esté el servicio respondiendo a la demanda real de la provincia". "Málaga necesita la atención que merece dentro del sistema ferroviario nacional", ha abundado, asegurando que "este servicio es la clave" para, entre otros, "reducir el tráfico, mejorar calidad de aire y que Málaga siga siendo ejemplo de dinamismo y bienestar". Por ello, ha pedido inversión sostenida y planificada.

A juicio de Vox, "el Cercanías no puede seguir siendo el eslabón débil de nuestras infraestructuras" y ha incidido en que "cuidar del Cercanías es cuidar de Málaga. La movilidad no es un lujo, es una necesidad que define la calidad de vida de todos los malagueños". Por último, ha pedido al PP y PSOE que "se pongan a trabajar respecto a la mejora de la movilidad".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha incidido en que "tenemos que hablar del Cercanías, aunque no sea competencia del Ayuntamiento", al igual que también de la crisis del cribado del cáncer de mama porque "les preocupa a los malagueños", por lo que "se tiene que hablar en el Pleno".

"El problema con la movilidad en Málaga a nadie se le escapa", ha dicho Morillas, que ha explicado, al respecto, que "tiene que ver con Cercanías, con los atascos, con la frecuencia de transportes EMT, con las comunicaciones interurbanas, con el metro, con los compromisos que adquirió en la pasada campaña electoral --el PP-- en materia de aparcamientos disuasorios o carriles bici".

Por tanto, ha continuado, "en Málaga hay un grave problema estructural con la movilidad", que "tiene que ver con falta de inversiones históricas por parte del distintos gobiernos; y con el modelo urbano y de provincia".

Así, Morillas ha abogado por "un gran acuerdo político en materia de movilidad" y ha insistido en "salir en la materia de movilidad del pim, pam, pum", afeando al PP que "no pueden venir de manera reiterada como hacen a arremeter contra otras instituciones, cuando incumplen en este Ayuntamiento con la competencia que tienen". "Un poquito de honestidad", ha pedido.

En segundo turno, la concejala delegada de Movilidad ha valorado que el Ayuntamiento de Málaga "está haciendo sus deberes en materia de movilidad sostenible".

POTENCIA ELÉCTRICA

Por otro lado, también ha salido adelante, con 19 votos a favor y 12 en contra, otra moción del PP para instar al Gobierno de España a eliminar el actual límite legal que restringe las inversiones en redes de transporte y distribución eléctrica al 0,2% del PIB, y "a establecer un nuevo modelo que garantice que España no pierde competitividad respecto a países de su entorno y se eliminan las trabas que el sistema actual impone al crecimiento económico, la generación de riqueza, la creación de empleo y la transición ecológica".

Además, el Pleno insta al Ejecutivo a estudiar la posibilidad de utilizar financiación europea procedente, por ejemplo, de los Fondos Next Generation para que el incremento de la potencia autorizada y con él las inversiones necesarias para la ampliación de la red no recaigan en la factura eléctrica de los hogares.

Por último, han aprobado que el Ayuntamiento de Málaga dé traslado de la presente moción al Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Andaluza de Municipios y provincias.