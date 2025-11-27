El Pleno de Málaga insta al Gobierno a tomar medidas para que atenúen carga sobre ciudadanos de tasa de basura

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado un punto de la moción urgente de Con Málaga en la que insta al Gobierno central a la adopción de medidas oportunas que atenúen la carga sobre la ciudadanía derivada de la aplicación de aplicación de la Ley de Residuos y que no se repercuta el coste total del servicio y operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

No era la única moción sobre esta cuestión ya que también se ha debatido otra iniciativa urgente del PP, que ha sido aprobada en su totalidad. En concreto, instar al Gobierno central a reformar la Ley 7/2022 de modo que adopte medidas que "suavicen los efectos de la aplicación de dicha ley, que establece la obligación de repercutir a la ciudadanía el coste total de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos en forma de tasa o prestación patrimonial".

Asimismo, también han aprobado pedir al Gobierno que establezca, con o sin reforma de la mencionada Ley 7/2022, criterios únicos para que se reduzcan al mínimo posible las diferencias en el importe a pagar por la ciudadanía en concepto de tasa o prestación patrimonial de residuos y se garantice la igualdad de los españoles con independencia del municipio en el que residan.

Además, reiteran que el Consistorio "se compromete al estudio riguroso de medidas que supongan bajadas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una vez conocidos los efectos reales de la puesta en marcha de la prestación por la aplicación de la Ley de Residuos".

Durante el debate de la moción, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido que la iniciativa es con "el ánimo de que rectifiquen y retiren ese basurazo que van a tirar en toda la boca a las familias malagueñas", advirtiendo de la "falta de progresividad y que va en línea de las ordenanzas fiscales del PP".

Ha criticado al equipo de gobierno por la "nefasta gestión" en materia ambiental, que "repercute en el bolsillo de las familias malagueñas".

"Nosotras lo que planteamos en esta iniciativa --cuyo resto de puntos no han sido aprobados-- es que haya una tasa de basura que responda a criterios de justicia fiscal, de justicia ambiental, que atienda a las situaciones económicas de las familias con una propuesta alternativa". "Somos el único grupo que hoy traemos aquí una propuesta de tarificación diferente", ha dicho.

"Están a tiempo, les exigimos que retiran el 'basurazo' por una propuesta más justa en términos ambientales y fiscales", ha insistido Morillas.

Por su parte, la concejala delegada de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y responsable de Limasam, Teresa Porras, ha detallado la moción urgente del PP sobre la tasa de basura "impuesta por el Gobierno central".

"La legislación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido concebida y redactada de tal manera que constituye un nuevo sistema de agravio entre españoles", ha criticado, al tiempo que ha añadido que "en el caso del Ayuntamiento se ha pospuesto todo lo posible en la implantación de esta medida a la espera de conocer si el Gobierno de Pedro Sánchez establecía unas reglas del juego claras que no han terminado por llegar", ha dicho.

Asimismo, ha valorado que "estamos convencidos de que hemos preparado la mejor ordenanza posible", pero "no es óbice para que sigamos considerando que se hace necesario que el Gobierno establezca unos criterios que permitan unificar los textos normativos de cada ayuntamiento y contribuyan a lograr la igualdad en lugar de perpetuar una vez más las desigualdades en territorios nacionales", ha dicho.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha insistido en que el "tasazo de basura es atacar a los trabajadores, familias" y ha añadido que "hay que tener la cara de cemento armado para denunciar una tasa que en España se oponen pero que en Bruselas votan a favor con sus socios", ha advertido.

Ha afirmado que "nosotros queremos derogar esa tasa, porque no puede ser gobernar en base a radicalismo verde que atacan a los que menos tienen".

Por parte del PSOE, la viceportavoz municipal, Begoña Medina, ha precisado que la tasa de basura "viene impuesta por Europa, no por el Gobierno de Sánchez".

Por último, ha criticado que el Ayuntamiento llega "tarde con la ordenanza": "Nos encontramos con que llegan tarde, mal" y "quieren poner una doble tasa de basura a los ciudadanos, porque no bajan el IBI".

En segundo turno, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha incidido en que "cuando gobernemos en España va a cambiar la ley para hacerlo más adecuada como hacen otros estados miembros". Mientras tanto, ha dicho, van a "seguir trabajando, como estamos trabajando para que la ordenanza tenga el mejor desarrollo posible", recordando que todavía queda tramite".

Por otro lado, durante el Pleno también ha salido adelante por unanimidad y con enmiendas la moción urgente de Vox para exigir "planificación, inversión y control público para poner fin a los déficits estructurales de Campanillas".

Asimismo, ha sido rechazada la moción conjunta de PSOE y Con Málaga sobre la "implementación de medidas para garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento de la empresa pública de Limasam".

Ha sido aprobada por unanimidad tras contar con enmiendas, por otro lado, la moción del PSOE sobre los problemas de movilidad urbana, y de la de Con Málaga relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla y de la calidad del servicio público de la EMT y en defensa de los derechos de la plantilla del servicio urbano regular del autobús turístico han sido aprobados seis puntos y rechazados otros ocho.

Por último, de la moción de Vox sobre la rehabilitación y mantenimiento de los viales y espacios públicos que afectan a los residentes en la calle Agustín Montes Fuentes y sus alrededores han sido aprobados tres puntos y cuatro puntos han sido rechazados.

Asimismo, ha sido aprobada la moción del PP para que el Gobierno permita destinar el superávit a inversiones y políticas prioritarias como la promoción de vivienda pública.