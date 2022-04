El Pleno de Málaga pide al Gobierno que ofrezca información de actuaciones en materia de protección de la costa

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moción del PP sobre la necesidad de actuaciones concretas y estructurales para la regeneración de las playas y su protección frente a temporales. En concreto, ha salido adelante solicitar al Gobierno central que ofrezca información concreta "a la mayor brevedad posible" de las actuaciones a realizar en materia de protección de la costa de Málaga, los plazos de las mismas y el importe que va a consignar.

De la moción 'popular', también ha salido adelante por 16 votos a favor y 15 en contra, instar al Ejecutivo de España a que vuelva a presupuestar en los años venideros planes plurianuales de movimientos de arenas para poder dotar a la costa de la capital de una mayor protección ante los temporales recurrentes.

Asimismo, pedir que dichos planes plurianuales tengan un presupuesto que no sea inferior a la recaudación que el Ejecutivo central lleve a cabo por los cánones de explotación de las infraestructuras turísticas del litoral.

De igual modo, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno a que complemente las aportaciones de arena con la construcción de escolleras sumergidas en paralelo a la playa, que con el mínimo impacto, refuercen la eficacia de dichos aportes; y dar traslado del acuerdo plenario que se alcance al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico así como a la Federación Andaluza de empresarios de playas y la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol.

La concejala de Playas, Teresa Porras, ha criticado que al Gobierno "ni ha venido --tras el último temporal-- ni se le espera", destacando, al mismo tiempo el trabajo llevado a cabo por el Consistorio para adecuar las playas de cara a la Semana Santa, previo a la temporada estival.

Ha aludido a la reunión que se mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, donde se informó de la aportación de 2.100.000 euros para actuaciones de urgencia en la provincia, pero ha tachado de "insuficiente". Así, ha vuelto a lamentar la "desidia" que tiene el Gobierno con la costa de Málaga.

Las críticas de Porras han sido rechazadas por la viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, quien ha señalado que es "una acusación falsa" que el Gobierno no haya trabajando porque "ha actuado con celeridad tras el último temporal". "Usted tiene su responsabilidad y tiene que asumirla".

Frente a ello, Porras ha recordado, además, el canon que se aporta y ha añadido que "qué menos que esos 350.000 euros no vayan a la caja central, se queden en la ciudad". "Mi mantenimiento lo tengo muy claro; ustedes tienen todas las competencias y nosotros gastos. No nos ayudan", ha lamentado.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha asegurado que "hay soluciones" pero "hace falta voluntad y ponerlo en la agenda". "Necesitamos un plan integral, no parcheos", ha demandado. Paqui Macías, la portavoz municipal de Unidas Podemos ha pedido al PP que "no digan que el Gobierno no ha respondido". "Tenemos que ser responsables en estos temas, no podemos ser populistas", ha advertido.

EDUCACIÓN

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por 16 votos a favor y 15 en contra instar al Gobierno central a reconsiderar la entrada en vigor para el próximo curso académico del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de modo que se implante con el mayor consenso posible de la comunidad educativa.

El concejal de Educación, Luis Verde, ha asegurado que se trata de una moción constructiva y ha pedido que "se replanteen esta reforma educativa, contestada por alumnos, por docentes, por padres y madres no por el PP".

Por su parte, Losada en el debate de esta iniciativa se ha referido "a la manera de pensar y modo gestionar" la educación que tenía el consejero Javier Imbroda, fallecido el 2 de abril. "Tenía una visión clara, elocuente y cargada de sentido común para la educación. Siempre debemos trabajar por una educación que apueste por los conocimientos de las competencias fundamentales y el pensamiento crítico", ha destacado.

La concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos, por su parte, se ha mostrado contraria a la moción y ha explicado el voto en contra de la coalición. Por su parte, el concejal del PSOE Rubén Viruel ha asegurado que la ley está "trabajada".

También ha salido adelante otra moción urgente del PP instando al Gobierno central a poner en marcha a la mayor brevedad posible un plan fiscal que permita compensar a las rentas medias y bajas por la recaudación extra de la inflación.

La portavoz municipal del PP y concejala delegada del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación y Compras, Elisa Pérez de Siles, ha hablado de la subida "imparable" de precios que se lleva padeciendo en los últimos meses y ha advertido que las rentas medias y las familias "no aguantan mucho más".

Por su parte, el viceportavoz de Unidas Podemos, Nicolas Sguiglia, ha dicho que no sabe "si es casualidad pero cuando traen --el PP-- un dibujo catastrofista de la economía, desayunamos con una buena noticia económica". "Tienen un problema, si dibujan un país que atraviesa una catástrofe en términos económicos se van a dar de bruces con la realidad", asegurando que en el "intento de desgastar al gobierno van por el camino equivocado, sigan por ahí".

También la concejala del PSOE Alicia Murillo ha pedido al PP que se dejen "de electoralismo" y propongan "medidas reales; actuar en el origen del problema y no en medidas electoralistas".

Losada, por su parte, ha recordado que la formación naranja trabaja "ante la escalada de la inflación", precisando que han registrado iniciativas en el Congreso y en varias cámaras "para adaptar el IRPF y amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores".

COVID

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, tras propuesta urgente de Cs, la necesidad de "considerar el COVID persistente como enfermedad profesional para los sanitarios".

Asimismo, ha salido adelante por unanimidad la moción del PP sobre la estación de Cercanías de Renfe en el distrito Campanillas; la de Cs para que el Gobierno impulse una ley marco nacional que permita fijar unas bases para la coordinación de las policías locales de forma homogénea en todo el territorio español; y la de Unidas Podemos para una Semana Santa incluyente y permeable para el disfrute de toda la ciudadanía. Por último, no ha salido adelante la moción del PSOE sobre la retirada de la pérgola de Santo Domingo y de la valla del puerto.