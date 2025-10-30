El Pleno de Málaga rechaza exigir la dimisión de Moreno por los fallos en el cribado del cáncer de mama

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía ha centrado este jueves parte del debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga con hasta tres mociones, dos urgentes de PSOE y Vox y una ordinaria de Con Málaga, que han sido rechazadas con los votos del equipo de gobierno del PP y en las pedían, entre otros, la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así, entre otros, de la moción del PSOE no ha salido adelante exigir la dimisión de Moreno por "su negligencia" en la gestión de la crisis de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama; ni tampoco instar a la Junta a una auditoria externa e independiente del programa de detección precoz del cáncer de mama que "analice los fallos en la gestión, trazabilidad de los historiales clínicos, los tiempos de notificación, las externalizaciones a empresas privadas y el número real de mujeres afectadas".

Tampoco ha sido aprobado el exigir que se publique un listado oficial de todas las mujeres potencialmente afectadas, comunicándoles de forma individualizada la situación de pruebas con plena transparencia y acompañamiento clínico.

Por su parte, de la moción de Vox tampoco ha salido adelante instar al equipo de gobierno de la Junta a "depurar responsabilidades políticas y administrativas por los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama que han desprotegido a las mujeres y han deteriorado gravemente el sistema sanitario".

De igual modo, el Pleno ha rechazado exigir la dimisión de Moreno y de los cargos que han estado al frente de Salud de la Junta desde 2011 y continúan asumiendo esos puestos; así como instar a la Junta "a recortar el gasto superfluo que impiden que los recursos públicos se destinen a sostener un sistema publico de calidad excelente, eficiente y sin listas de espera", entre otros.

Además, y por otro lado, la moción ordinaria del grupo municipal de Con Málaga también relativa a la salida y los fallos del cribado del cáncer de mama ha sido rechazada en todos sus puntos.

DEBATE

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado la "nefasta y negligente" gestión del SAS y de los responsables políticos y ha mostrado todo el "apoyo y empatía" con las mujeres afectadas.

"La realidad de la negligente gestión de los fallos del cribado es que es la punta del iceberg de lo que está pasando en la sanidad publica", ha advertido Pérez, que ha avisado del plan "premeditado de privatización del PP desde que llegó a la Junta" y para eso "hay que dañar y hacerlo ineficiente, que es lo que están haciendo". Ha criticado que lo que han hecho es "entregar lo que es de todos a empresas privadas y de eso vienen estos fallos".

Por otro lado, ha incidido en que "no estamos frivolizando ni intrumentalizado el dolor de las víctimas, estamos diciendo lo que está pasando en la sanidad pública" y "tiene un máximo responsable que es Moreno". "Al Gobierno andaluz le ha sobrado chulería y le ha faltado empatía", ha sostenido.

También el portavoz municipal del PSOE ha vuelto a criticar que "lo que ha pasado en el SAS es una mezquindad, había órdenes directas de la consejería y todo esto ha explotado porque ha sido punta del iceberg, tenían un plan para la privatización", ha insistido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha advertido también de que "el fallo cometido en el programa del cribado es imperdonable" y ha recordado que aún "no conocemos la magnitud real". "Es la punta del iceberg", ha continuado y ha incidido en que el protocolo fue "aprobado en 2011 con el PSOE".

"Creemos que PP y PSOE son corresponsables" y "Moreno lo que ha hecho es gestionar igual de mal que el PSOE", por lo que ha pedido la dimisión porque "han sido fallos imperdonables".

Así, Gómez ha criticado "el cinismo" porque "el bipartidismo es corresponsable del deterioro de la sanidad". "Los sucesivos gobiernos no han sabido gestionar bien --la sanidad-- y han gastado el dinero en lugar de lo que hace falta al despilfarro político y la corrupción". "El bipartisimo falla y los planes de choque del Gobierno de Moreno llegan tarde y a meses de las elecciones", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que "el problema en Andalucía es que Moreno se está haciendo un Mazón". De igual modo, ha incidido en que "esto no es una cuestión de un error o 2.000 errores, tiene que ver con modelo de privatización sistemática".

"Son más de 20.000 personas afectadas, es de una extraordinaria gravedad", ha agregado, por lo que, ha continuado, "Moreno no puede ocupar el cago que ostenta" y hay que "revertir todas las externalizaciones, que pone en riesgo la vida de los malagueños". Asimismo, ha afeado que el alcalde "no le hemos visto decir ni mu".

"Exigimos la dimisión de Moreno, retirar los procesos de privatizaciones y que haya una apuesta contundente por dedicar a la sanidad publica los recursos que merece". "No hay derecho que sigan poniendo en riesgo la vida de los malagueños", ha dicho.

Al respecto, y tras la intervención de Morillas, el alcalde, Francisco de la Torre, ha reiterado la "sensibilidad" en relación con esta cuestión.

Asimismo, la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha criticado los "términos dantescos, incluso infames, en el tenor literal" de las iniciativas. "Me encantaría una iniciativa como esta en términos constructivos y nosotros estaremos encantados de llegar a acuerdo, a pesar de que no es competencia municipal", ha reiterado.

"Hablamos de salud, lo más importante que hay", ha subrayado y, además, ha trasladado "cariño, solidaridad" a las mujeres que se encuentran en situación de incertidumbre.

Ha valorado que la Junta "ha hecho lo que tenía que hacer, dar la cara, pedir perdón y, sobre todo, poner en marcha un plan de emergencia", además de que se han asumido responsabilidades políticas.

Pérez de Siles ha vuelto a valorar el plan puesto en marcha para reforzar la detección precoz de cáncer y ha destacado el "compromiso con la sanidad pública", aludiendo, entre otros, el montante dedicado a esta materia en los presupuestos andaluces para 2026.

Asimismo, ha recordado el protocolo "de época socialista" y los conciertos sanitarios del Gobierno del PSOE. "Queda mucho por hacer en la sanidad pública de Andalucía, pero hay que reconocer esfuerzo ímprobo que se está haciendo en materia sanitaria", ha dicho, criticando "la politización" por parte de la oposición con "algo tan importante como es la salud de los malagueños".

Por otro lado, ha incidido en que, "por supuesto que las administraciones pueden cometer errores, todas, porque detrás quienes las gestionan somos personas y no somos infalibles", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "la diferencia está en cómo se responde ante esos errores y la Junta es un ejemplo de responsabilidad pública, política, moral, algo que tiene mucho mérito en el contexto que nos movemos". "Señores de la oposición, lecciones ninguna", ha concluido.