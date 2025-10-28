La Policía Local de Málaga tramita 48 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en una semana

Archivo - Policía Local de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 48 denuncias, tanto a establecimientos (4) como a personas (44), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge en las estadísticas comprendidas entre el lunes, 20 de octubre, desde las 07.00 horas, y las 07.00 horas este pasado lunes. Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 201 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 48 acabaron en denuncia, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 36 actuaciones que se han saldado con dos denuncias a VTC: una por carecer o tener revocada o caducada la tarjeta de transporte y otra por no llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros.

Además, se han realizado 20 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

De igual modo, en lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de ocho personas en la última semana.

Del total, cuatro es por cantar o proferir gritos en la vía pública, tres por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno y una por hacer funcionar aparatos de radio o equipos musicales en la vía pública sin autorización.

Las cuatro denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Doña Trinidad (1), Postigos (1), Convalecientes (1) y Marqués de Larios (1).

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 36 denuncias.

Entre ellas, destacan las diez contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las 13 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

Además, constan tres por vender el establecimiento de hostelería bebidas alcohólicas para su consumo fuera del mismo o zonas autorizadas, tres por realizar pintadas en espacio público, tres por explosionar artículos pirotécnicos, dos por realizar prácticas sexuales en la vía pública, una por consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores en espacios públicos no autorizados y una por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización.

Las diez denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Cofradías (4) y Jara (6).

En cuanto a las 13 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Aventurero (1), Constitución (1), Mártires (1), San Telmo (1), Santa Isabel (4), Santos (1), Tomás de Cózar (1), Velázquez (1), Madre de Dios (1) y Feijóo (1).

En relación con las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 70 intervenciones, entre las que se contabilizan cuatro denuncias: tres por ocupación de la vía pública sin autorización y una por desplegar más mesas y sillas de las permitidas.

Por otro lado, se han realizado 15 seguimientos de decreto y se han notificado dos actas de denuncia por incumplimiento de decreto. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 78 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 22 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización. En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (3), Este (2), Ciudad Jardín (1), Carretera de Cádiz (3), Churriana (10) y Teatinos (3).

En el distrito Centro se han producido en Molina Lario (1), Las Flores (1) y Cárcer (1); mientras en el distrito Este han sido en Salvador Allende (1) y Niño de las Moras (1); la de Ciudad Jardín, en Cristóbal de Fonseca; y las de Carretera de Cádiz, en Manuel Torres (1), Francisco de Cossío (1) y Sor Teresa Prat (1).

Por su parte, en Churriana se han registrado en Camino del Retiro (1), Decano Eduardo Palanca (1), Carretera de Coín (2), Vega (1), San Javier (1), Maestro Serrano (1), San Antonio Abad (1) y Torremolinos (2). Igualmente, en Teatinos constan en Plutarco (1), Editor Ángel Caffarena (1) y Margarito Xirgú (1).