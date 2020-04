Policía Nacional y Ayuntamiento de Estepona desmienten otro bulo sobre permisos para pasear por calles del municipio

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha vuelto a desmentir este martes otro bulo relacionado con el municipio malagueño de Estepona en el que se indicaba que se podría pasar por las principales calles de la localidad en grupos de dos y con mascarillas y manteniendo las distancias de un metro y medio.

Igualmente, el Ayuntamiento de la localidad, en sus redes sociales, en un mensaje recogido por Europa Press, señala que se trata de un bulo y reclama que no se comparta. Además, solicita a la ciudadanía que se informe a través de fuentes oficiales.

Este pasado lunes, también se desmintió otro bulo que corría por las redes sociales y de mensajería instantánea sobre contagios de empleadas de un hipermercado de Estepona; algo totalmente falso.

Desde la Policía Nacional han insistido en no compartir noticias que no procedan de medios de comunicación y fuentes oficiales para no incrementar la alarma en la población ante la pandemia del COVID-19.

De hecho, se ha elaborado una guía con cinco pautas para evitar las 'fake news' o noticias falsas: conocer la fuente de la noticia, acudiendo a buscadores para saber si son ciertas o incluso antiguas; contrastar la noticia con medios en los que confíes o fuentes oficiales; huir de pantallazos; identificar los patrocinios para contextualizar el mensaje y, ante la duda, evitar difundir los mensajes.