La Policía Nacional recoge tres toneladas de alimentos y productos para niños de dos centros educativos de Málaga

La Policía Nacional ha recogido tres toneladas de alimentos y productos de primera necesidad para niños de dos centros educativos en Málaga. Se trata de la XV edición de una campaña solidaria que organiza la Comisaría Provincial y La Biznaga Azul.
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 15:01
La Policía Nacional ha recogido tres toneladas de alimentos y productos de primera necesidad para niños de dos centros educativos en Málaga. Se trata de la XV edición de una campaña solidaria que organiza cada año, en días previos a la Navidad, la Comisaría Provincial de Málaga y la asociación cultural de policías nacionales La Biznaga Azul, con las aportaciones de los propios agentes y de distintas empresas colaboradoras.

Este año, la campaña ha alcanzado la cifra de tres toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. Este martes, los agentes han hecho entrega de la mercancía a los responsables de dos centros educativos en la capital malagueña. Los beneficiarios de la campaña son niños y niñas de la Ciudad de los Niños, así como de la Escuela Infantil Santa Teresa, esta última en el distrito Palma-Palmilla, a los que tradicionalmente van dirigidos los productos.

En esta iniciativa han colaborado agentes de la Policía Nacional destinados en la provincia, La Biznaga Azul, y varias empresas colaboradoras que han contribuido a la causa de manera desinteresada.

