Policías locales entregan una cartera con 1.332 euros que dos estudiantes encontraron en la calle en Málaga

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MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga han entregado a su propietario, un hombre de 42 años, una cartera con documentación y dinero que había extraviado en la vía pública, la cual fue localizada por dos chicas jóvenes, de 19 y 21 años, respectivamente, provenientes del municipio malagueño de Ardales y que se encuentran cursando estudios en la capital.

Así, según han señalado desde la Policía Local en un comunicado, las jóvenes, mostrando una actitud cívica ejemplar, procedieron a comunicar el hallazgo a la Policía, personándose una dotación en el inmueble en el que se encuentran alojadas las requirentes, las cuales entregaron la cartera a los agentes, pudiendo estos comprobar que en su interior había dinero en efectivo por un importe total de 1.332,50 euros, además de documentos personales tales como tarjeta de crédito, permiso de conducir o tarjeta sanitaria.

Tras ello, los policías locales realizaron gestiones encaminadas a la localización del propietario, siendo contactado y citado en dependencias del GIAA. Tras personarse, se le hizo entrega de la cartera con los efectos recuperados, mostrándose sumamente agradecido y manifestando que desconocía el modo en el que había perdido la cartera.

Además, añadió que el importe en efectivo que contenía estaba destinado al pago de la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional.