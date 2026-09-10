Portavoz del PP de Málaga hace efectivo su adiós a la política y subraya "el honor" de haber servido a la ciudad

La edil y portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, formaliza la entrega de su acta de concejal. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edil y portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha formalizado este jueves la entrega de su acta de concejal y ha asegurado que cambia de lugar pero no su compromiso con la ciudad. "Me llevo algo que ningún cambio profesional me puede quitar, que es el honor y el orgullo de haber servido a la ciudad más bonita del mundo, que es Málaga", ha dicho.

El Ayuntamiento de la ciudad ha acogido el pleno extraordinario para tomar conocimiento de esta entrega del acta de concejal, después de que Pérez de Siles haya decidido dejar la política tras casi 20 años de trayectoria profesional vinculada al Ayuntamiento para pasar a la empresa privada.

"Hoy no siento que termine un camino, siento que empieza una nueva etapa de mi vida, con nuevos retos profesionales y nuevos retos personales. Cambio de lugar, pero no cambio de compromiso, porque siempre voy a seguir comprometida con esta ciudad, con sus barrios, con sus vecinos, con el futuro de esta ciudad durante el resto de mi vida", ha dicho.

Ha indicado que se va del Ayuntamiento "con gratitud, con mucho orgullo y, sobre todo, con muchísimos y muy buenos recuerdos". "Han sido casi dos décadas apasionantes, dos décadas de muchísimo trabajo, de responsabilidad, de aprendizaje, de dificultades, de proyectos y también, sobre todo, de muchísima alegría", ha asegurado.

La edil ha expresado que han sido años en los que ha tenido "el privilegio de poder dedicarme a algo que es lo que siempre he sentido muy adentro, que es la vocación de servicio público" y ha subrayado que "detrás de cada expediente hay una persona, detrás de cada petición, de cada problema, detrás de cada reclamación, siempre hay una historia".

"Al final eso es lo que da sentido a todo esto, saber que puedes ayudar, que puedes mejorar la vida de tu vecino y que puedes contribuir, aunque sea de forma muy modesta, a transformar la ciudad que quieres", ha incidido Pérez de Siles, para quien el Ayuntamiento ha sido "una gran escuela profesional y, por supuesto, también una escuela de vida".

También ha dicho que ha aprendido "que la política y que el servicio público solo tienen sentido cuando se ejercen con cercanía, con responsabilidad y, sobre todo, con una voluntad muy sincera de ser útiles" y ha hecho un repaso de agradecimientos tanto en el plano personal como profesional.

Visiblemente emocionada, ha dado las gracias a su familia, porque, ha dicho, "ellos saben mejor que nadie cuánto tiempo, cuántas horas dedicamos todos a esto y cuánto tiempo les restamos, quizás mucho, por nuestra responsabilidad a ellos". "Y siempre están, en los días buenos han estado celebrando conmigo y en los días difíciles, sosteniéndome y ayudándome a seguir este camino", ha apostillado.

Pérez de Siles ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de las corporaciones de Málaga de las que ha formado parte, a los que ha dicho admirar; para sus colaboradores y los directores de distritos en los que ha tenido responsabilidad; y para los vecinos y asociaciones que ha conocido y con los que ha trabajado en los barrios.

También para los ediles de la oposición, porque ha asegurado que aunque defienden ideas diferentes les une "el deseo de que esta ciudad y que Málaga siga avanzando", punto en el que ha destacado que han sido capaces de "incluso después de debates fuertes, salir de este salón de pleno y tener momentos de confidencia, incluso de amistad".

Asimismo, también ha agradecido a responsables del PP, como la presidenta en Málaga, Patricia Navarro, y al que lo fuera Elías Bendodo por confiar en ella y ha asegurado que este partido es "mucho más que una organización política" y que espera "seguir compartiendo caminos, ideas, proyectos y afectos".

Un apartado especial en su discurso ha tenido el alcalde, Francisco de la Torre, "el capitán de este barco, el jefe con mayúsculas durante todos estos años. Alcalde de alcaldes, decano del municipalismo; una persona con una visión estratégica brutal que siempre regala y pone a favor de esta ciudad".

"Gracias, alcalde, por tu confianza, por las oportunidades que me has brindado, por tu cariño, por tu complicidad siempre, por permitirme formar parte de un proyecto que ha transformado y que está transformando esta ciudad, que ha contribuido a que Málaga sea hoy una ciudad mirada, una ciudad dinámica, abierta y, sobre todo, una ciudad llena de futuro", ha dicho.

También le ha agradecido su "ejemplo de dedicación, de cercanía y de amor a Málaga". "Ha sido un honor trabajar a tu lado y, sobre todo, ha sido un privilegio poder aprender de ti", ha dicho a De la Torre, quien, por su parte, ha tenido palabras de agradecimiento y "orgullo" para la edil.

VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Así, el alcalde le ha dado las gracias por su trabajo "de servicio sincero y entregado a la ciudad de Málaga, a los malagueños y a las malagueñas" y de cohesión; así como su formación y preparación y su "afán de aprender".

Ha asegurado que ese trabajo en distintas áreas municipales y en contacto con los vecinos ha marcado a Pérez de Siles y ha considerado que la vida política "es hermosísima cuando se vive con honestidad, con entrega, como servicio al bien común". "Y esa vivencia la tienes contigo y te la llevas para siempre, la vas a recordar y te puede enriquecer y orientar", ha dicho.

De la Torre se ha mostrado convencido de que esa experiencia le va a servir en su nuevo camino y ha aludido a las motivaciones profesionales de la concejala para abandonar la política y también a las "muy personales", apuntando que "cuando se elige esa opción de ser madre, resulta complicado, complejo, el compatibilizar momentos muy concretos".

"Alguna vez dije, hay vida también fuera de la política y tú lo vas a demostrar, lo estás demostrando. Y te deseamos lo mejor en el plano profesional y en el plano personal. Serás muy feliz, estamos convencidos", ha expresado De la Torre, quien también ha dicho que le llena de orgullo que Pérez de Siles se haya ganado el cariño de tanta gente, incluso de otros partidos.

Para De la Torre, este acto ha demostrado que "la política tiene un sentido de encuentro a pesar de que somos grupos distintos y que se crea en esta ocasión un clima de respeto, de entendimiento, de cercanía a pesar de las diferencias".

Los portavoces de la oposición también han tenido palabras para Pérez de Siles, destacando su trayectoria política y su cercanía y respeto a pesar de las diferencias ideológicas; y le han deseado lo mejor en el plano profesional y también en el personal.

En este sentido, el representante de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha destacado "el esfuerzo" y el tiempo dedicado a intentar mejorar la ciudad y la vida de los vecinos, así como su "pasión" para defender las ideas; al tiempo que ha felicitado a su familia "por haber educado y criado a una leona, por tener una hija tan sensible, lista y batalladora".

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha destacado "el respeto, la dedicación y el servicio público" de Pérez de Siles y ha reconocido y agradecido este trabajo por Málaga, "porque podemos discrepar en algunas cuestiones, en algunas ideas, y, al mismo tiempo, respetarnos como personas".

El portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha reconocido, igualmente, el compromiso, la vocación de servicio público y una capacidad de trabajo "innata". Así, ha indicado que más allá de las discusión "siempre ha habido un trato cordial y camaradería". "Por encima de esos debates y esas siglas, estamos las personas", ha apostillado.