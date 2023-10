PP advierte que la amnistía y el referéndum "vienen con un pacto económico que va a degradar aún más a Andalucía"

Antonio Repullo llama a participar este domingo en Málaga en la movilización 'Frente a la amnistía, igualdad'



MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado que la amnistía y el referéndum en Cataluña "viene con un pacto económico que lo que viene a hacer es a degradar aún más a Andalucía" y ha llamado a participar este domingo en Málaga en la movilización 'Frente a la amnistía, igualdad', porque, ha dicho, "tenemos una oportunidad para frenar los pactos que Pedro Sánchez está negociando a escondidas con independentistas y separatistas".

En este sentido se ha pronunciado el líder del PP andaluz en una rueda de prensa en Málaga junto a la presidenta de los 'populares' malagueños, Patricia Navarro. Repullo ha reiterado que la región "está perdiendo 1.000 millones de euros todos los años por culpa de una infrafinanciación que no es justa para los más de ocho millones y medio de andaluces".

Así, ha abundado que la infrafinanciación de Andalucía "no se va a corregir si por lo que están diciendo ya están negociando 40.000 millones de euros extra para Cataluña y que le perdonen todas y cada una de las deudas que tiene el Gobierno catalán por una sencilla razón, porque han gestionado mal". "No es una cuestión de deuda histórica, es una mala gestión. Una mala gestión provocada por financiar precisamente procesos independentistas como los que ya se han visto en los tribunales", ha añadido.

Para Repullo, con la movilización del domingo, que contará con la participación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "tenemos una oportunidad para frenar los pactos que Sánchez está negociando a escondidas con independentistas y separatistas, y hacerlo todos unidos desde Andalucía alzando la voz en defensa de la igualdad de todos los españoles".

Lo ha calificado como "gran acto social, no un acto político", y ha destacado que la intención es apelar a la igualdad: "Eso es lo que quiere romper Pedro Sánchez, eso es lo que quieren romper los independentistas, los nacionalistas, incluso aquellos que defendieron a la banda terrorista y que todavía no se arrepienten de nada de lo que hizo la banda terrorista durante prácticamente 40 años".

"Por eso hacemos ese llamamiento social a todos aquellos que quieran coger esa bandera de la igualdad y hacer lo posible para cambiar esa posible historia que nos podemos encontrar dentro de unos meses o dentro de unos días", ha dicho.

"Los andaluces lo decimos claro --ha apuntado--, queremos que todos seamos iguales ante la ley, y que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones con independencia del lugar donde vivamos", argumentando que "no es justo que un joven andaluz tenga menos oportunidades que uno catalán". "Queremos competir con las mismas herramientas", ha añadido.

Antonio Repullo ha dicho que si Sánchez vuelve a ser presidente del Gobierno con el apoyo de Sumar, independentistas, nacionalistas "y aquellos que defendían a ETA" se sabe "cuál es su forma de hacer política. Poner a aquellos que han sido condenados y que estaban en la cárcel por delitos sexuales o agresiones sexuales, ponerlos en la calle por miles. Contra eso es lo que queremos luchar y lo que queremos defender el próximo domingo".

El líder de los 'populares' andaluces también ha subrayado en que los españoles en las pasadas elecciones "en ningún caso votaron que en España hubiese una amnistía, hubiese un referéndum para independizar una zona de España".

"Todos los españoles votamos otra cosa, queríamos tener un presidente del Gobierno, de un color o de otro, pero que no se ponía en duda la unidad de España ni defender que aquellos que han cometido delitos por los que otros están en la cárcel ni siquiera pasen por un juzgado. Eso es lo que pedimos, que no pase eso y que volvamos a poder preguntar a todos los españoles qué es lo que quieren y que volvamos a tener la oportunidad de volver a votar y poder decidir cuál es el Gobierno que se merece este país", ha añadido.

En este punto ha asegurado que "ese amnistía, ese referéndum también viene con un pacto económico. Un pacto económico que lo que viene a hacer es a degradar aún más a Andalucía. Andalucía está perdiendo mil millones de euros todos los años por culpa de una infrafinanciación que no es justa para los más de ocho millones y medio de andaluces".

También ha señalado que "malagueños, andaluces y españoles" deben ser "muy conscientes de los que nos jugamos en los próximos días", y ha insistido en invitar a los ciudadanos a participar en la movilización en la calle Larios de la capital malagueña.

"Nos encontramos con un panorama en España que es desolador y se está viendo reflejado en esa falta de igualdad que promociona permanentemente el Partido Socialista, con la colaboración permanente del Partido Socialista en Andalucía", ha concluido al respecto.

REPETICIÓN DE ELECCIONES

Además, preguntado por los periodistas por las posibilidades de una nueva convocatoria de elecciones, Repullo ha señalado que hay dos opciones, la primera, "un Gobierno donde hay más de 20 partidos integrados, en el que están los independentistas, en el que están los nacionalistas, en el que está Bildu y en el que está la marca blanca de Podemos que ahora se llama Sumar".

La otra opción es, ha dicho, "volver a tener unas elecciones para volver a preguntar a los españoles algo que no se les preguntó. Por lo cual, tuvimos unas elecciones con cierto contenido fraudulento, porque no se les preguntó exactamente lo que queríamos o no queríamos que fuera el Gobierno de España".

"¿Posibilidades de que pase una cosa u otra? Siempre digo lo mismo, aquí va a pasar lo que más le interese a Pedro Sánchez", ha señalado, a quien ha acusado de ser "un dirigente político que se ha dedicado estos últimos años, estos últimos cinco años, a hacer solo e exclusivamente lo que le interesa a él pasando por delante de aquellos socialistas históricos que le están diciendo que se está equivocando".

Por su parte, la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha expresado que "llevamos cinco años sufriendo la falta de equidad en el reparto de las inversiones, viendo cómo en los Presupuestos Generales del Estado se beneficia a comunidades como Cataluña, Valencia o el País Vasco, mientras se relegan las inversiones para Málaga". "Ni un euro en materia de agua, pese a la drástica situación que atravesamos, sobre todo en la zona oriental de la provincia", ha subrayado junto al deterioro del servicio de AVE.