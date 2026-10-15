PP afea al Gobierno su "inacción ante el colapso" de la red eléctrica de Málaga pese a apagones y bloqueo de viviendas

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha afeado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez su "inacción ante el colapso de la red eléctrica de Málaga", pese a "los apagones, cada vez más frecuentes, y el bloqueo de más de 25.000 viviendas, que actualmente no se pueden construir o entregar al no poder ser dotadas de energía".

De este modo, ha recordado que la provincia hace tiempo que alcanzó el 100% de su capacidad eléctrica y ha preguntado "¿cómo es posible que el Gobierno de España no haya previsto esta situación ni haya planificado en los últimos ocho años las infraestructuras necesarias para que no nos paremos en seco?".

"Se le ha ido de las manos su plan para frenar el desarrollo de esta provincia", ha dicho Carmona en referencia la Gobierno en una nota, en la que ha subrayado que "este déficit supone la imposibilidad de que Málaga albergue nuevos proyectos industriales, empresariales y también residenciales de envergadura".

Para el dirigente 'popular', el PSOE "ha decidido dar la espalda a Málaga y a los malagueños por una razón tacticista y electoralista, castigándoles porque votan al PP", al tiempo que ha lamentado que "esta acusada falta de inversiones y el déficit de infraestructuras del Estado supone un lastre" a día de hoy para la provincia.

Al "colapso" de la red eléctrica, Carmona ha añadido "la saturación de nuestras carreteras, especialmente de la A-7, que cada día nos deja estampas con atascos kilométricos por la ausencia de mejoras y actuaciones ejecutadas en estos ocho años".

En este punto, ha reprochado al Gobierno que Málaga "siga sin contar con un servicio de grúa de la DGT para la retirada de vehículos pesados que obstruyen la circulación por avería o accidente y que tampoco se hayan implementado "medidas de bajo coste, como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de tráfico para despejar las vías en caso de alcance".

"Un despropósito que, en la práctica, ahuyenta inversiones y hace que los malagueños pierdan oportunidades y calidad de vida por culpa de un Gobierno que lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado y ocho años negando inversiones a esta provincia", ha concluido.