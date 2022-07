El PP en el Ayuntamiento presenta una moción para que patronos de Fundación Unicaja "faciliten la labor" a su presidente

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga presentará al pleno de la próxima semana una moción en la que muestra el respaldo a la labor del nuevo presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y, además, hace un llamamiento a los patronos de la entidad "para que actúen con sentido de la responsabilidad y faciliten la gestión de su presidente".

Todo ello para "alcanzar el equilibrio pactado entre Unicaja y Liberbank en el acuerdo de fusión, garantizar que la sede social del banco permanecerá en Málaga y que no se debilite la estructura directiva de la antigua Unicaja".

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha esperado que esta moción cuente con el respaldo unánime de todos los grupos y se convierta en institucional. "Va en una línea constructiva, elegante y que trata de recordar esa responsabilidad y el papel de los patronos; con un espíritu de colaboración", ha añadido a los periodistas.

Precisamente, la línea de la moción es la misma que la trasladada por el alcalde estos días. Así, recuerda que la Fundación Unicaja, pese a la llegada de Domínguez, "no ha podido iniciar aún la nueva etapa que necesita para poner fin a la crisis reputacional en la que se encuentra inmersa en los últimos meses".

Así, alude al "gran consenso político y social" entorno al nuevo presidente: "Se espera de él, entre otras cosas, que su gestión permita reequilibrar en el consejo de administración de Unicaja Banco las cuotas pactadas en el acuerdo de fusión con Liberbank (60% de capital para Unicaja y 40% para la entidad asturiana), que estaban viéndose amenazadas".

El papel de la Fundación Unicaja, añade el texto de la moción, consultada por Europa Press, "es clave ya que es el accionista mayoritario del Unicaja Banco, con una participación superior al 30%". Por tanto, sostiene que las decisiones de la Fundación son "vitales para revertir la situación en la que se encuentra el banco tras la fusión".

La realidad, se precisa en el documento, es que la actual distribución del consejo de administración presenta "más consejeros procedentes del banco asturiano que del malagueño y no respeta el 60%-40% pactado en el acuerdo firmado entre ambos"; además del hecho de que los consejeros que representan a la Fundación Unicaja en el banco "se han mostrado hasta la fecha más alineados con el bloque asturiano que con la propia Unicaja".

Se refiere, por ejemplo, a que algunos de los patronos de la fundación "imposibilitaron con su ausencia" que se celebrase una reunión extraordinaria convocada el pasado lunes por el nuevo presidente; "una reunión esencial porque en ella se abordarían las recomendaciones a sus consejeros dominicales de cara a la sesión del consejo de administración de Unicaja Banco prevista para ese mismo día por la tarde y en la que debían comenzar a adoptarse decisiones relevantes para resituar al banco en el equilibrio interno pactado".

Sin embargo, la "inesperada ausencia" de hasta ocho consejeros de la Fundación Unicaja impidió alcanzar el cuórum necesario para que pudiese celebrarse la reunión convocada por Domínguez.

La moción apunta que "el banco debe acordar la salida de uno de sus consejeros y permitir la entrada de uno nuevo, independiente, para cumplir con las exigencias de los supervisores financieros y con el cupo que el Banco de España y el Banco central Europeo consideran recomendable (40%)".

En este sentido, el grupo municipal del PP recuerda que han procurado "no hacer más ruido que el justo y necesario para contribuir a solucionar esta situación, con el objeto de evitar que la crisis de reputación de la entidad no se viera aún más agudizada".

No obstante, añade: "No podemos permanecer al margen mientras observamos cómo hay patronos de la entidad que están dificultando la labor de su presidente y, con ello, las aspiraciones legítimas de nuestra ciudad para que Málaga y Andalucía continúen teniendo el protagonismo, peso y representación que les corresponde tras la fusión de ambos bancos".

"Esto último es vital, como decimos, no solo para Málaga sino para Andalucía y es coherente además en el sentido de que los patronos deben preocuparse por la solidez de la entidad bancaria, que lo será más cuanto más ligada esté con Andalucía, cuyas positivas perspectivas económicas son hoy indiscutibles", reafirma el PP, que considera que no acudir a una reunión del patronato "no parece una actitud responsable con la ciudad de Málaga".

Por todo ello, consideran los 'populares' que los patronos de la Fundación que actúen así "deben replantear su actitud y mostrarse colaboradores para facilitar la gestión encomendada a su presidente cuya elección, como hemos mencionado con anterioridad, es fruto de un importante consenso a nivel institucional y ciudadano".

Para finalizar, el texto apela al "sentido de la responsabilidad y fidelidad al compromiso que adquieren dichos patronos con su nombramiento, que no puede desnaturalizarse por la alianza que realizó el anterior presidente de la Fundación --Braulio Medel-- con Liberbank, claramente la entidad menos sólida de ambas".

"Se trata no de favorecer a nuestra ciudad sino de que no se vea perjudicada y se respete el equilibrio objetiva y motivadamente acordado", concluye.