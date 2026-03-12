PP critica que Cercanías "no destina ni una cuarta parte de lo que ingresa a mantenimiento de sus trenes y estaciones"

El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado este jueves que "Renfe apenas destina una cuarta parte de lo que ingresa en las dos líneas que conforman el Cercanías de Málaga para el mantenimiento de sus trenes y estaciones", tal y como se desprende de una reciente respuesta parlamentaria.

Así, ha especificado que Renfe Viajeros "sitúa las partidas presupuestarias para el mantenimiento del material rodante en 16,2 millones de euros en los ocho años correspondientes entre 2019 y 2026, lo que supone una media de dos millones de euros al año". A éstos, precisa, "habría que sumarles los 3,5 millones anuales destinados a las estaciones e instalaciones".

Estas cifras, ha continuado, "contrastan con los 21,3 millones de euros que ingresó el Cercanías de Málaga en 2024, año en el que superó los 17 millones de pasajeros, según el Observatorio del Transporte y la Logística de España, dependiente del Ministerio que dirige Óscar Puente".

El diputado nacional del PP ha criticado "una clara falta de inversión en el servicio ferroviario de la provincia, pese a contar con la línea de Cercanías más rentable de España", marco en el que ha recordado la reciente plaga de cucarachas o cómo la estación del aeropuerto ha estado más de un año con todas las escaleras mecánicas rotas, "obligando a los usuarios, muchos de ellos con equipaje, a hacer cola en los ascensores".

Cortés ha contrapuesto "este abandono" del Gobierno de Sánchez y Puente a Málaga "con el refuerzo económico que el Ejecutivo socialista ha comprometido con el Rodalies catalán, que ha visto duplicado su presupuesto para mantenimiento en los próximos cinco años".

Además, ha incidido en un comunicado en el "agravio a nuestra provincia respecto a las infraestructuras ferroviarias de Cataluña", señalando que, "dentro de ese paquete inversor de 8.000 millones de euros para el Rodalíes, también se contempla la creación de talleres para conservar y reparar los vagones, y para responder al aumento de la flota, frente al desmantelamiento vivido en los últimos años en el taller de Los Prados", ha concluido Cortés.