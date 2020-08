El PP critica que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene su hábitat natural en la mentira y en la inacción"

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha criticado este jueves que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "tiene su hábitat natural en la mentira y en la inacción".

Así lo ha señalado Beltrán en un acto en Benahavís (Málaga), junto con el presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo; la dirigente del PP andaluz y consejera de Fomento del Gobierno autonómico, Marifrán Carazo, y el alcalde y presidente del PP local, José Antonio Mena.

Beltrán se ha referido a la "mentira" del Ejecutivo aludiendo a que se ha conocido que "había un comité de expertos falso". "Mintieron diciendo que ese comité de expertos era el que iba a decirnos a cada uno de nosotros, sobre todo a cada comunidad, cuándo podía o no salir del confinamiento", además de que se ha sabido también cómo "han mentido al respecto al numero de fallecidos por coronavirus".

"Hoy hemos tenido también conocimiento --ha continuado-- de como falsean los datos de las personas hospitalizadas por coronavirus, duplican los datos que aportan las comunidades autónomas, es decir, la verdad, a lo que el Gobierno de Sánchez cuenta a todos los españoles", ha advertido.

De igual modo, se ha referido a la "inacción, que también es el hábitat natural de este Gobierno", señalando que se ve en "la improvisación a la hora de gestionar los rebrotes", además de que "vemos como presume Sánchez de una gestión eficaz, cuando hizo el otro día un balance de estos meses de Gobierno, mientras hay siete millones de españoles que no pueden trabajar".

"No se pude admitir que presuma de eficacia", ha sostenido, lamentando que Sánchez "dé por bueno" que España no vaya a salir de la crisis hasta dentro de tres años: "Eso el PP no lo vamos a admitir. El PP no se va quedar de brazos cruzados jamás cuando se pueden dar la vuelta a la previsiones".

Ha dicho que la vuelta a las previsiones se da trabajando y "también aceptando las propuestas que plantea constantemente el PP y Pablo Casado", lamentando que no acepte las propuestas 'populares'. Así, ha lamentado que a todas ellas, Sánchez "hace caso omiso", reiterando que el PP "siempre va a estar presentando propuestas porque además tenemos el bagaje de que en dos ocasiones hemos conseguido y sacado a España de una recesión y sabemos como hacerlo".

También ha criticado que Sánchez "presume de ponerse en lugar de los ciudadanos cuando es absolutamente falso". Así, ha lamentado que el presidente del Gobierno "lejos de atender a los ciudadanos mete la mano en la caja de ese dinero que tanto esfuerzo ha llevado consigo a los ayuntamientos a ahorrar; y ese dinero es de los ciudadanos".

"No se puede expropiar como quiere hacer Sánchez, sobre todo, porque ese dinero no debe ser para él sino para los ciudadanos de cada uno de los municipios y porque lo utiliza para salvar su mala gestión". Por ello, ha reiterado que el PP presentará un recurso ante el TC por "la invasión" de la autonomía local.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en que el Ejecutivo "no puede mirar hacia otro lado con la fuga de inmigrantes contagiados por COVID", recordando la PNL presentada en el Congreso que incluye medidas para apoyar a ayuntamientos y autonomías en la prevención y en el control y también reforzar los medios para que pueda actuar la Policía Nacional y Guardia Civil".