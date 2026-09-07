El PP critica que el Gobierno "vete" a Málaga de las mejoras del Cercanías "pese al crecimiento de usuarios"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este lunes que el Gobierno de España "vete" a Málaga en cuanto a las mejoras del Cercanías "que sí está implementando durante este mismo año en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, pese al crecimiento de usuarios constatado por la red malagueña, que se posiciona como la cuarta ciudad con más movimientos de todo el país".

Ortega ha subrayado que la ciudad ha ganado cinco millones de viajeros en cinco años, de 2019 a 2024, según el Anuario del Ferrocarril 2026. Para el coordinador esto se traduce en "un aumento de la demanda que, sumado a la ausencia de mejoras por parte del Ejecutivo, la convierten en la red más saturada de toda España".

El dirigente 'popular' ha alertado del "gran impacto" sobre la movilidad en Málaga y en la Costa del Sol que supondrá suspender, durante al menos seis meses, la línea C-1 del Cercanías.

Ortega ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez un "plan serio" como alternativa a este transporte público, cuestionando su capacidad para abordar el traspaso de sus usuarios habituales a "una carretera como la A-7, ya de por sí colapsada".

"Hablamos de que la red de Cercanías superó los 17,1 millones de usuarios en 2024 en sus dos líneas, mientras que la ciudad pasó de diez a 15 millones de movimientos en cinco años, lo que nos da una idea del problema que va a suponer suspender la circulación entre Málaga y Torremolinos, municipio que ya supera los siete millones de pasajeros al año, justo por detrás de Sevilla en el ranking estatal", ha explicado el dirigente del PP.

Ortega ha lamentado que el PSOE mantenga a la provincia "relegada y arrinconada" sin mejoras previstas en los trenes de Cercanías hasta, al menos, 2028.

"Iniciamos septiembre y la ciudad vuelve poco a poco a la normalidad, con las normales incorporaciones de trabajadores y estudiantes, pero el Gobierno de España sigue sin hacer los deberes en materia de movilidad", ha criticado.

El coordinador general del PP de Málaga ha abundado en que pese a que el Ejecutivo anunció alguno de los estudios para mejorar el tráfico en las carreteras o para el impulso del tren litoral "termina el verano y no sabemos nada, salvo que cada día volverán los temidos atascos y el colapso de los trenes en hora punta para miles de malagueños".