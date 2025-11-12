El PP critica "inversión cero" del Gobierno como "culpable del colapso de la movilidad en Málaga"

Archivo - Málaga.-El PP cuestiona la capacidad de Sánchez y Marlaska "para reducir la criminalidad" y exige "medidas drásticas" - PP - Archivo

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado este miércoles la "inversión cero" del Gobierno de España como "culpable del colapso de la movilidad en la provincia" y ha lamentado que los socialistas "llevan cuatro años beneficiando a los separatistas y tres sin Presupuestos Generales del Estado".

El dirigente 'popular' ha señalado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsables directos de que los malagueños vivan en un atasco permanente" y ha incidido en que, "tras siete años de gobierno, ya está bien de echar balones fuera".

Cortés ha lamentado en un comunicado que, "un día normal como hoy, sin ninguna circunstancia añadida que pueda elevar el volumen de tráfico, vuelve a haber cientos de conductores atrapados en la ronda Este por otro camión averiado, lo que pone de manifiesto que la carretera está totalmente saturada, así como la falta de capacidad de la Dirección General de Tráfico para resolver este tipo de situaciones".

Así, ha recordado que la formación provincial "lleva más de dos años reclamando la planificación y ejecución del tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, así como medidas transitorias que permitan atajar los atascos, como la creación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida".

También el diputado nacional malagueño ha incidido en que, "además del atasco en la A-7, los usuarios de los trenes han sufrido hoy también nuevos retrasos de más de 40 minutos en la estación María Zambrano".

"El colapso de la movilidad ha sido hoy por carretera y por tren; y eso sin hablar de la falta de planificación del Ejecutivo socialista para ampliar el aeropuerto, también a punto de alcanzar su capacidad máxima", ha apostillado.

Todo ello, ha continuado, "no es más que el resultado del abandono inversor y la desidia del Gobierno de Sánchez y Puente desde hace siete años", alegando que "este es el infierno socialista al que nos condena la gestión sectaria y negligente del PSOE, y que está frenando el crecimiento de la provincia", ha alertado.