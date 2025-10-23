El PP critica que "el plan A del Gobierno siempre es exprimir" a autónomos y lamenta "incertidumbre"

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha criticado este jueves que "el plan A del Gobierno de Pedro Sánchez siempre es exprimir" a los autónomos y ha aludido "los diez hachazos fiscales ejecutados por el Ejecutivo socialista a los trabajadores por cuenta propia en siete años".

Así, ha lamentado "la incertidumbre" generada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras anunciar "nuevas subidas de entre 200 y 2.500 euros al año para los autónomos y rectificar pocos días después ante el rechazo frontal mostrado por las organizaciones que engloban a estos profesionales".

En este punto, ha criticado el "afán recaudatorio sin fin" de Sánchez y María Jesús Montero --la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda-- y ha advertido de que "el miedo de este colectivo ante nuevos sablazos está más que justificado tras una decena de subidas; no hay rectificación que borre esa estadística", ha insistido.

"Este Gobierno trata de suplir la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023 con la subida de impuestos a los españoles, pero con especial incidencia a nuestras pymes y autónomos, que son los que crean empleo", ha aseverado en un comunicado.

El dirigente 'popular' ha valorado "el liderazgo" de Málaga en la creación de nuevos autónomos a nivel nacional y ha señalado que esta "voracidad fiscal puede frenar este posicionamiento y generar menos oportunidades".

En este sentido, Conde ha incidido en que "las clases medias y trabajadoras son las que están pagando de su bolsillo la incompetencia de este Gobierno".

Por último, ha señalado que "ante esta situación de miedo e incertidumbre, el Partido Popular propone no subir más los impuestos a los autónomos y aplicar la franquicia del IVA, como pide Europa, para aquellos que facturan hasta 85.000 euros, lo que les permitirá no pagar este impuesto y no tener que presentar declaraciones".

Además, ha subrayado la petición de los 'populares' al Gobierno para que reduzca el número de declaraciones que deben presentar los trabajadores por cuenta propia a dos al año, una por semestre, e incluso a una sola en el caso de nuevos autónomos.

"Ya está bien de atacar siempre a los que generan empleo y riqueza en nuestro país por mero sectarismo político", ha añadido Conde, que ha matizado que, "frente a esto, el PP apuesta por menos impuestos y más simplificación", ha concluido.