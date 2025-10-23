El PP critica que "el plan A del Gobierno siempre es exprimir" a autónomos y lamenta "incertidumbre"

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, en una imagen de archivo
El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, en una imagen de archivo - PP
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 23 octubre 2025 12:21

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha criticado este jueves que "el plan A del Gobierno de Pedro Sánchez siempre es exprimir" a los autónomos y ha aludido "los diez hachazos fiscales ejecutados por el Ejecutivo socialista a los trabajadores por cuenta propia en siete años".

Así, ha lamentado "la incertidumbre" generada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras anunciar "nuevas subidas de entre 200 y 2.500 euros al año para los autónomos y rectificar pocos días después ante el rechazo frontal mostrado por las organizaciones que engloban a estos profesionales".

En este punto, ha criticado el "afán recaudatorio sin fin" de Sánchez y María Jesús Montero --la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda-- y ha advertido de que "el miedo de este colectivo ante nuevos sablazos está más que justificado tras una decena de subidas; no hay rectificación que borre esa estadística", ha insistido.

"Este Gobierno trata de suplir la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023 con la subida de impuestos a los españoles, pero con especial incidencia a nuestras pymes y autónomos, que son los que crean empleo", ha aseverado en un comunicado.

El dirigente 'popular' ha valorado "el liderazgo" de Málaga en la creación de nuevos autónomos a nivel nacional y ha señalado que esta "voracidad fiscal puede frenar este posicionamiento y generar menos oportunidades".

En este sentido, Conde ha incidido en que "las clases medias y trabajadoras son las que están pagando de su bolsillo la incompetencia de este Gobierno".

Por último, ha señalado que "ante esta situación de miedo e incertidumbre, el Partido Popular propone no subir más los impuestos a los autónomos y aplicar la franquicia del IVA, como pide Europa, para aquellos que facturan hasta 85.000 euros, lo que les permitirá no pagar este impuesto y no tener que presentar declaraciones".

Además, ha subrayado la petición de los 'populares' al Gobierno para que reduzca el número de declaraciones que deben presentar los trabajadores por cuenta propia a dos al año, una por semestre, e incluso a una sola en el caso de nuevos autónomos.

"Ya está bien de atacar siempre a los que generan empleo y riqueza en nuestro país por mero sectarismo político", ha añadido Conde, que ha matizado que, "frente a esto, el PP apuesta por menos impuestos y más simplificación", ha concluido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado