El PP critica que el PSOE de Málaga "está perdido entre tranta corrupción" y que "deben dan explicaciones en Ronda"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el PSOE de Málaga "ha perdido el norte entre tanta corrupción" y ha afirmado que "si alguien debe dar explicaciones en Ronda es el partido de las cloacas", en alusión a la imputación de la rondeña Ana María Fuentes en la trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

De este modo, ha afeado a los socialistas malagueños que "señalen la paja en el ojo ajeno en un intento burdo de minimizar toda la corrupción en el entorno del Gobierno de Sánchez y del propio presidente, y que también salpica a esta provincia" y les ha acusado de ser "prestidigitadores de la mentira y las medias verdades".

En este sentido, el dirigente popular ha advertido del "cinismo" de los socialistas, "que atacan a la alcaldesa de Ronda por unos hechos que ya fueron archivados por parte de un juez y del Tribunal de Cuentas y que se originaron durante la gestión de la anterior regidora socialista en el municipio, Teresa Valdenebro. Esto no lo dicen, pero si alguien debe dar explicaciones en Ronda es el propio PSOE", ha aseverado Ortega, apuntando igualmente la condena al exconcejal socialista y a su hija por el caso 'boda'.

Así, además de la implicación de Ana María Fuentes en "las cloacas del sanchismo", ha destacado que la 'fontanera' Leire Díez indagó en el caso Isofotón y su vinculación con María Jesús Montero o que la UCO apuntara supuestos pagos de Koldo a prostitutas durante las visitas de Ábalos a Málaga y a distintos puntos de Andalucía, además de destapar conversaciones para "amañar la adjudicación" de contratos en Mijas (Málaga) con el anterior equipo de gobierno socialista.

Del mismo modo, ha recordado la investigación abierta al regidor y cinco concejales del equipo de gobierno socialista en Frigiliana (Málaga) tras el registro por parte de la Guardia Civil durante trece horas del Consistorio y domicilios particulares por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

"Insisto, el PSOE está perdido y así lo han demostrado los datos tras las últimas elecciones andaluzas en la provincia de Málaga, pero no todo vale", ha manifestado el coordinador general del PP malagueño, marco en el que ha animado a los socialistas a "abandonar la guerra sucia del sanchismo y reclamar al Gobierno todas las inversiones e infraestructuras que viene negando a esta provincia desde hace ocho años", ha concluido.