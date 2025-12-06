PP critica que PSOE "ocultó denuncia por presunto acoso sexual desde el 11 de junio y la ignoró hasta que estalló"

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado este sábado que la dirección del PSOE de Málaga "conocía y decidió ocultar" la denuncia por el presunto acoso sexual del secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga) a una militante de su formación "desde el pasado 11 de junio y la ignoró hasta que el caso estalló en los medios de comunicación hace pocos días".

Pérez de Siles ha mostrado su "indignación" ante "la constatación de que el PSOE de Málaga ha ocultado durante cinco meses la denuncia de esta militante, quien antes de llevar el presunto acoso a la Fiscalía lo denunció en los órganos internos del partido sin que se haya hecho absolutamente nada", ya que "su secretario general, Josele Aguilar, y su secretario de organización, José Bernal, sabían de este caso desde principios de junio pasado", lo que les convierte en "cómplices de esta situación tan denigrante para su compañera de filas".

Así, la portavoz ha lamentado que las direcciones federal, regional y provincial del PSOE "hayan tapado el caso denunciado contra el líder socialista en Torremolinos hasta que la víctima ha llevado el asunto a la Fiscalía" y ha reclamado responsabilidades políticas a los secretarios generales del PSOE de Andalucía y de Málaga, María Jesús Montero y Josele Aguilar, respectivamente, y al resto de la dirección del PSOE de Málaga que era conocedora de este caso.

En este sentido, ha recordado en un comunicado "la nota de prensa que los socialistas malagueños enviaron a los medios de comunicación, que confirma que lo sabían", lo que, a su juicio, "confirma su inacción ante un caso de tanta gravedad". Un hecho que ha calificado de "intolerable en un partido que presume feminista", cuando "no son capaces de defender a las mujeres ni siquiera dentro de sus filas".

Para Pérez de Siles, la responsabilidad política "hay que dirigirla, no a la denuncia en sí, que ya tiene su recorrido judicial propio al haberlo elevado a la Fiscalía; sino al hecho que supone haber tenido constancia de la existencia de este caso y no haber actuado con rigor y contundencia", por lo que ha cuestionado "el silencio del PSOE malagueño y de la propia María Jesús Montero, a quienes las federaciones socialistas culpan de tapar el caso de Francisco Salazar, otra mano derecha de Pedro Sánchez denunciado también por acoso".