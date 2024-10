PP destaca que Ayuntamiento promueve 3.000 VPO en Málaga y pregunta dónde están las 10.000 que prometió PSOE en campaña

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha destacado este jueves la iniciativa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga desde hace 25 años para planificar y construir VPO y ha reivindicado que el Consistorio "promueve actualmente 3.000 nuevas viviendas a precios asequibles en la capital, lo que contrasta con la dilatada inacción del PSOE, primero durante los 37 años que estuvo al frente de la Junta y, ahora, desde el Gobierno central".

"¿Dónde están las 10.000 VPO que prometió el PSOE en la campaña de las pasadas elecciones municipales?", ha preguntado la dirigente 'popular', que ha visitado Soliva Este, al tiempo que ha recordado que las 1.600 viviendas de este barrio, sorteadas hace 15 años, "fueron realizadas a pulmón por el alcalde, sin ayuda de la entonces Junta socialista".

Así, ha contrapuesto "las 98 viviendas impulsadas por el PSOE desde el año 2000, frente a las 5.339 que han sido construidas y entregadas por el Consistorio malagueño".

"Estamos en Soliva, un barrio que, según el PSOE, no existe", ha expresado Pérez de Siles, que ha reprochado a los socialistas malagueños "primero, que no sean capaces de reconocer el esfuerzo realizado por el PP desde el ámbito municipal, hasta el punto de posicionar a Málaga como la primera ciudad del país en inversión en vivienda pública por habitante; segundo, que mientan a sabiendas diciendo que el alcalde no ha hecho nada; y todo ello para hacer creer a los malagueños que las viviendas proyectadas en el Sector Universidad las ha impulsado el Gobierno de España", ha explicado.

En este punto, la dirigente 'popular', que ha recordado en un comunicado que el Consistorio "tiene actualmente 2.200 viviendas de protección oficial en promoción o ejecución, a las que debemos sumar las 1.000 más anunciadas esta misma semana tras la obtención del suelo en Soliva Oeste", se ha dirigido igualmente a las obras ya iniciadas en la ampliación de la Universidad.

En este marco, ha explicado que "aquí se prevén 1.006 viviendas, una primera fase de 476 ya en ejecución y con una financiación municipal del 55%; y una segunda fase, con 530 inmuebles ya en marcha también, en un suelo cedido íntegramente por el Ayuntamiento, lo que supone más del 15% del coste total, mientras que el 28% proviene de fondos europeos canalizados a través del Gobierno y la Junta, y el 56% restante lo invierte la promotora".

"Los socialistas mienten, enredan y quieren confundirte", ha insistido Pérez de Siles y ha cuestionado "¿dónde están las 10.000 viviendas que prometió el PSOE en la campaña de las pasadas elecciones municipales de 2023?".

Al respecto, ha aseverado que "lo único que han hecho Sánchez y Pérez ha sido poner una gran lona a la entrada de la ciudad como reclamo electoral", lamentando que el Gobierno de Sánchez, "con un presupuesto prorrogado y previsiblemente sin cuentas también para el próximo año, no ha aportado ni un euro de financiación proveniente de fondos propios para impulsar la creación de vivienda en Málaga".

Por último, la portavoz provincial del PP ha subrayado que "no hay mejor lona que la imagen de las viviendas ya entregadas o en construcción para desmontar las mentiras del PSOE y para poner de manifiesto la iniciativa, la planificación y la apuesta real del Partido Popular y del Consistorio malagueño desde hace 25 años; un compromiso que seguiremos desarrollando en los próximos años", ha concluido.