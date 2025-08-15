El PP destaca el "liderazgo" de Málaga en creación de empresas y acusa al Gobierno de "saqueo tributario"

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha resaltado el "liderazgo" de la provincia en la creación de empresas en Andalucía durante el mes de junio, con 699 creadas del total de 1.835 sociedades mercantiles constituidas en el primer semestre del año. Al mismo tiempo, ha acusado al Gobierno central de ejercer un "saqueo tributario" sobre la actividad empresarial.

En este sentido, ha hecho hincapié en una nota en las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para "favorecer la creación de empresas y la generación de riqueza frente al saqueo tributario del Gobierno de Pedro Sánchez, que sólo piensa en recaudar y que no revierte absolutamente nada en nuestra provincia".

El número de empresas en Andalucía se ha incrementado un 10,5% en junio frente al mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo cual supone "el segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en Andalucía de la serie histórica". En el caso de la provincia malagueña, se crearon en ese mes 699 sociedades mercantiles, seguida de Sevilla, con 406; Cádiz (217); Granada (160): Almería (123); Córdoba (113) y Huelva y Jaén, con 63 y 54 respectivamente.

Estos datos, ha agregado la portavoz popular, reflejan "el fortalecimiento del tejido empresarial andaluz y la capacidad de la provincia de Málaga de liderar la creación empresarial". Así, ha subrayado que ese crecimiento se debe al "esfuerzo del tejido productivo, de los emprendedores y autónomos" así como a las políticas puestas en marchas por el Gobierno de Andalucía.

"Las políticas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuestan por la estabilidad, el apoyo a la inversión, la simplificación administrativa, el apoyo a los autónomos con medidas y ayudas porque ellos son los que crean empleo", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que en Andalucía "se avanza", mientras en España "tenemos a un Gobierno que nos está estancando y que la única máquina que tiene engrasada es la de recaudar y subir impuestos, dejando a nuestras infraestructuras abandonadas a su suerte".

En este sentido, ha aludido a los más de 5.500 millones de euros recaudados en la provincia el año pasado, que no han repercutido en inversiones en Málaga, y al récord que ya lleva el Gobierno en lo que va de año, superando los 2.000 millones. A ello se suma, ha recordado la popular, que Sánchez ha aprobado 97 subidas fiscales, "asfixiando a familias, autónomos y empresas".

"El infierno fiscal al que llevan siete años sometiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a España no tiene parangón y supone una pesada losa. Solo quieren llenar las arcas públicas, pero sin revertir nada en inversiones para las infraestructuras ni para planificar un solo proyecto nuevo para la provincia", ha lamentado.

Pérez de Siles ha insistido en el "enorme potencial y el indudable dinamismo económico demostrado por Andalucía y Málaga gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Moreno frente a la "parálisis y la desidia que demuestra un Gobierno de Sánchez y Montero que sólo pone palos en las ruedas a esta tierra y que únicamente está preocupado por recaudar y por prestar favores a sus socios para mantenerse en el sillón".