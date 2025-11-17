PP destaca que malagueños estarán entre los más beneficiados de España si Renfe indemniza como antes por retrasos de AVE

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado este lunes que los malagueños "estarán entre los usuarios más beneficiados de toda España si Renfe acata la Ley de Movilidad Sostenible con la enmienda introducida por los populares para recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, eliminadas por el Gobierno en julio de 2024".

"Si se lleva a la práctica esta enmienda que ha puesto el Partido Popular encima de la mesa y que obliga al Gobierno a cumplir con el pago de esos retrasos del AVE, los malagueños estaremos entre los más beneficiados del país, dado que el tramo Málaga-Madrid es el que más demoras sufre de toda España", ha explicado Carmona.

Así, ha instado al Ejecutivo a cumplir la ley "sin dilación", subrayando que "las compensaciones por retrasos superiores a 15 y 30 minutos se venían aplicando desde 1992".

"Que paguen lo que deben y que devuelvan la dignidad a un servicio que, hasta hace pocos años, era de excelencia y que están dejando morir", ha manifestado el dirigente 'popular', al tiempo que ha señalado que "los continuos retrasos, averías y cancelaciones son una demostración fehaciente de la ineficacia de este Gobierno".

"Es lo que pretendemos revertir tras siete años de abandono inversor de este Gobierno tramposo que tienen como consecuencia el peor funcionamiento de todos los servicios públicos", ha explicado Carmona, que ha puesto como ejemplo que todas las escaleras del Cercanías en la estación del aeropuerto llevan un año rotas.

Ha insistido en que "eliminar las indemnizaciones fue otra estratagema del Gobierno de Sánchez para retorcer las reglas del juego a su antojo, incluso con esta medida aplicada desde hace 32 años" y ha agregado que "el PP ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera, volviendo a indemnizar a los usuarios de Alta Velocidad y Larga Distancia que lleguen con más de 15 minutos de retraso".

El secretario general del PP malagueño ha incidido, "ante la negativa de Renfe a volver a indemnizar como antes", en que "ya está bien de ensuciar el normal funcionamiento de los servicios públicos" y ha advertido de que "las leyes están para cumplirlas".

Por último, Carmona ha censurado la acción "tramposa y negligente" del Gobierno de Sánchez, "que nos deja unos servicios públicos absolutamente mermados por su incompetencia", marco en el que ha lamentado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Frente a este retroceso, ha añadido, "el PP es garantía de que hay otra manera de hacer las cosas" y ha aludido a los ocho presupuestos aprobados en ocho años por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, "garante del avance de proyectos como el metro o el tercer hospital de Málaga, que los socialistas también mantuvieron bloqueados durante décadas", ha concluido.