PP dice que el Gobierno "humilla" a los malagueños al reconocer "serios problemas de movilidad y negarse a atajarlos"

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha afirmado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "humilla" a los malagueños "cada vez que reconoce los serios problemas de movilidad que sufre la provincia, tal y como ha afirmado recientemente el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pero se niega a atajarlos con la seriedad y el rigor que merecen, negando aquí inversiones que sí llegan a otros territorios".

A través de una nota, Ortega ha reprochado al "ministro tuitero" su "hipocresía a la hora de analizar el colapso diario que sufre la A-7 de este a oeste en la provincia" y le ha pedido "voluntad política" para implantar medidas "urgentes" que reduzcan los atascos, así como carriles reversibles, unidades de respuestas rápida de la DGT para liberar las vías lo antes posible ante accidentes o averías y bonificar "de una vez" la AP-7 al nivel de otras autopistas en España.

Ante ello, el dirigente 'popular' ha señalado "el agravio clamoroso de Sánchez, Montero y Puente" como factor clave del "bloqueo inversor que sufre la provincia en materia de movilidad por parte del Gobierno de España" y ha reclamado "más actuaciones y menos promesas; más realidades y menos estudios".

"¿Cómo es posible que en siete años y en una provincia como Málaga no se hayan planificado ni puesto en marcha mejoras a corto y medio plazo que sirvan para paliar la terrible situación que vivimos a diario en la A-7?", ha cuestionado Ortega, quien ha subrayado "las mentiras de Puente" respecto al tren de la Costa desde Nerja hasta Algeciras.

Según ha incidido, "afirma sentirse emocionado con esta infraestructura necesaria para la provincia, pero hace pocos meses se negaba a impulsarla y ahora sigue sin dotarla de presupuesto ni de un calendario de actuación que nos hagan pensar que se la toman en serio; en la práctica, sus estudios de viabilidad demuestran que todo es una pantomima".

Por eso, ha dicho que el PP pide al ministro de Transportes "que ejecute las mejoras en los accesos y enlaces de la A-7 para reducir los atascos, como las sugeridas por el estudio presentado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria al ministerio; y que implemente esas medidas transitorias que no requieren de una gran inversión, sólo voluntad política".

Para Ortega, "sus palabras contrastan con el abandono que, en la práctica, sufren las infraestructuras de movilidad de la provincia", ha lamentado, alegando que "nadie entiende que las escaleras mecánicas de la estación del Cercanías en el aeropuerto lleven más de un año rotas; de voluntad política, nada".

"El Cercanías malagueño es el más rentable de todo el país, con más de 17 millones de usuarios en 2024. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez y Puente niega las inversiones a Málaga para desviar esos fondos al rodalíes catalán, cediendo así al chantaje de sus socios nacionalistas y agraviando, una vez más, y perjudicando los intereses de esta provincia", ha concluido.