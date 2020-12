PP dice que no se comprende que Gámez "no quiera escuchar" a agentes de Guardia Civil en sus reclamaciones salariales

MÁLAGA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado este viernes que "no tiene sentido y no se puede comprender" que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, "no quiera escuchar" a los agentes del instituto armado. "Es incomprensible", ha advertido, pidiéndole que "rectifique, que se siente con los agentes y que escuche sus reclamaciones".

Montesinos, en rueda de prensa en Málaga junto a la diputada del PP Carolina España, tras una reunión con la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Málaga en la que abordan, entre otras cuestiones, la crisis migratoria; ha mostrado la adhesión del PP a la petición de que "no se les retire el complemento de 600 euros por productividad" y que se siga avanzando "en sus reclamaciones salariales".

"Nadie entiende, ni los agentes de la Guardia Civil, ni la inmensa mayoría de los españoles, que el Gobierno se niegue a escuchar a sus agentes", ha criticado, lamentando que ni tan siquiera se reúna con los representantes del instituto armado para "poder pactar una solución", incidiendo en que "nuestros agentes lo están dando todo al servicio del conjunto de los españoles".

Así, ha recordado que han solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; además de que los diputados del PP por Málaga han registrado una batería de preguntas para que el Ejecutivo explique "por qué no quiere llegar a un acuerdo con los miembros de la Guardia Civil". En suma, para que "rectifiquen sus intenciones iniciales".

"No tiene sentido y no se puede comprender que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, malagueña, no quiera escuchar a los agentes de la Guardia Civil de Málaga; es incomprensible", ha advertido, pidiéndole que "rectifique, que se siente con los agentes y que escuche sus reclamaciones. Es algo tan básico como eso".

A juicio de Montesinos, Gámez "tan cuestionada" al frente de la Benemérita, debe rectificar porque "es de justicia y porque nuestros agentes están dando lo mejor de ellos mismos en los momentos más críticos".

Por último, también en rueda de prensa ha trasladado el agradecimiento a la Benemérita y lo ha hecho extensible al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por "su trabajo incansable durante estos largos meses de crisis de pandemia"; además ha tenido un recuerdo para Francisco Martín, agente de la Guardia Civil fallecido con coronavirus.