El PP dice al PSOE sobre los paseos de niños que explique por qué Málaga no está en la fase 2

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha recordado al secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, "que quien deja a los niños sin horarios en franjas menos calurosas es el Gobierno central al haber mantenido a Málaga en la fase 1", por lo que ha solicitado a los socialistas que expliquen por qué Málaga no está en la fase 2.

"Si estuviéramos en la fase 2, tal y como nos corresponde por nuestra realidad sanitaria, no habría ningún problema con los horarios, eso es lo que tendría que explicar el PSOE", ha subrayado el dirigente 'popular' en un comunicado.

Así, ha añadido que "durante semanas" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno central que modificara el horario en el que los más pequeños pueden salir a la calle, "de tal forma que se evitaran las horas de más calor".

"La respuesta del Gobierno socialista ha sido insuficiente, ya que sólo permite flexibilizar el horario por el inicio y por el final de la franja horaria, lo que supondría que los menores entrarían en contacto con los más mayores, precisamente el sector de población al que más hay que proteger", ha afirmado.

Carmona ha indicado que Ruiz Espejo "sabe perfectamente que esa es la razón por la que el Gobierno andaluz finalmente no ha modificado unos horarios que bien podrían haberse cambiado por el Gobierno central hace semanas; pero prefiere hacer política cortoplacista y decir que la Junta está castigando a los niños", ha lamentado.

"El castigo de los niños es no poder salir a la hora que quieran porque por criterios políticos el Gobierno del PSOE nos ha dejado en fase 1; esa es la verdad y es lo que debería contar Ruiz Espejo", ha apuntado el coordinador general del PP malagueño.

Por último, ha pedido al dirigente socialista que "no cree polémicas donde no las hay y además a destiempo": "Si el lunes pasamos por fin a fase 2, tal y como tendría que haber ocurrido el 25 de mayo, ya no habrá problemas con los horarios".

"Imagino que el PSOE no quiere que se hable de eso, de lo injusto de esta situación para Málaga, y en eso sustentan su débil acción política", ha concluido Carmona.