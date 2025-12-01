El PP dice que "la sede central del sanchismo en Málaga está en Cártama" e insta al alcalde a pedir elecciones

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, junto al portavoz 'popular' en Cártama, Pedro Pardo. - PP MÁLAGA

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha solicitado este lunes al alcalde de la localidad malagueña de Cártama y miembro de la Ejecutiva Nacional del PSOE, Jorge Gallardo, que "levante la mano y se sume a la petición de elecciones generales que secunda una mayoría de españoles". "La sede central del sanchismo en Málaga está en Cártama", ha señalado.

"Ni los malagueños ni los cartameños aguantamos más este desgobierno, este frentismo y esta corrupción", ha dicho Carmona, junto al portavoz 'popular' en Cártama, Pedro Pardo, punto en el que ha indicado que los socialistas del municipio "tienen una oportunidad extraordinaria para pedirle a Sánchez que convoque elecciones".

Según ha indicado, "no es de recibo que ustedes estén apoyando y aplaudiendo al peor Gobierno, al más corrupto de la democracia", al tiempo que ha reivindicado, por contra, "la apuesta sin precedente del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en los presupuestos para 2026" para la localidad y la comarca del Guadalhorce.

Así, junto al colegio Flor de Azahar, Carmona ha destacado que "este centro educativo es una demostración más de que el PP cumple y ha venido a revertir el abandono al que anteriores gobiernos socialistas han mantenido a Málaga durante décadas en cuanto a la mejora y creación de nuevas infraestructuras educativas".

Ha subrayado que Cártama, junto a Benalmádena o Mijas, "era uno de los municipios de toda Andalucía que más carencias presentaba", y ha alegado que "aquí la ineficacia y la ineptitud del PSOE en materia educativa es palpable, lo que requiere de un esfuerzo aún mayor por parte de la Junta de Andalucía, que ahora sí está cumpliendo y para 2026 vuelve a recoger partidas importantes en su presupuesto".

Carmona ha subrayado que "Cártama es una prioridad para el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y para el PP de Málaga, igual que el Guadalhorce", señalando que las cuentas andaluzas para 2026 contemplan inversiones por más de 30,1 millones de euros para esta comarca.

En este sentido, ha reivindicado que la Junta de Andalucía ha invertido en Cártama desde 2019 más de 13,5 millones de euros, punto en el que ha valorado la ejecución de la vía ciclopeatonal de la A-7052, la ampliación del instituto Valle del Azahar, el comedor de la escuela infantil Arco Iris o los más de seis millones de euros destinados a los pozos de Aljaima y Fahala.

En materia educativa, el dirigente 'popular' ha reivindicado la inversión de más de 7,8 millones de euros para el CEIP Nuestra Señora de Los Remedios, un proyecto cuya redacción y dirección de obra ya fue licitada en septiembre por 675.000 euros. Se trata, ha añadido, de "una reivindicación desde hace más de 45 años de los vecinos y de la comunidad educativa del municipio que el PSOE nunca ha atendido".

Además, ha señalado los 596.000 euros que los presupuestos de la Junta contemplan para el nuevo consultorio del municipio, "una demanda histórica de hace más de 30 años", así como los 320.000 euros para un centro de día y otros 194.000 euros para el nuevo centro de participación activa.

En movilidad, Carmona ha destacado el esfuerzo económico de la Junta para ampliar el Consorcio Metropolitano de Transportes en el Valle del Guadalhorce, dotado con tres millones de euros, y ha resaltado, igualmente, el impulso a la futura autovía Málaga-Ronda-Campillos "que supondrá una inversión de 57 millones de euros, de los que cuatro millones van presupuestados para el tramo Casapalma-Cerralba en 2026".

Además, ha apuntando que esta actuación irá acompañada de la redacción del proyecto de cuatro kilómetros del trayecto entre Cerralba y Zalea, así como los 1,8 millones consignados para mejorar la seguridad vial en la A-7052 o los 3,6 millones para la plataforma BUS-VAO en la A-404.

En materia de agua, Carmona ha incidido en los 79,9 millones que la Junta destinará el próximo año en la provincia, que se suman a los 400 millones de euros invertidos desde 2019, con actuaciones importantes en el Guadalhorce como la presa de Cerro Blanco, "un proyecto que se va a licitar por las necesidades de la comarca, aunque sea de competencia estatal", ha subrayado.

Del mismo modo, ha apuntado la ETAP Pilones en la zona del Bajo Guadalhorce, que se conveniará y contratará en 2026 y que "mejorará el abastecimiento de 27 municipios de la provincia"; así como los más de 3,8 millones para el mantenimiento y conservación de los cauces del Guadalhorce, afluentes y arroyos y otros tres millones consignado para la instalación de los tratamientos terciarios en la EDAR del Bajo Guadalhorce.

En este punto, el dirigente 'popular' ha contrapuesto estos presupuestos, que se aprobarán definitivamente en diciembre, frente a un PSOE "que no provincializaba las cuentas y que nunca ejecutaban los proyectos anunciados".

"Eran presupuestos amplios donde aparecían partidas para carreteras o infraestructuras que podían vender en diferentes municipios pero que luego quedaban en nada, en mentiras y más mentiras; por eso, el cambio de Gobierno ha sido muy importante, además de por el compromiso inversor, por la transparencia aportada a la Administración andaluza", ha apostillado.

Ha insistido en el carácter "eminentemente social" de los presupuestos de la Junta y ha abundado en que "dos de cada tres euros irán destinados a sanidad, educación y dependencia". Así, ha desmentido "el bulo permanente de los socialistas sobre que el PP privatiza" y ha advertido de que "ahora se invierte más que nunca en estas materias, también en sanidad, al tiempo que se destinan menos fondos a conciertos que cuando María Jesús Montero era consejera".

En esta línea, el secretario general provincial ha reprochado al Gobierno de España que "no invierta en Málaga mientras nos fríe a impuestos": "Estamos hartos de que Jorge Gallardo, María Jesús Montero y Pedro Sánchez nos frían a impuestos; están ahogando a las familias, que no llegan a final de mes y que cada vez tienen más dificultades tras 97 subidas de impuestos y ni una sola medida para atajar la inflación".

Por su parte, el portavoz 'popular' en Cártama, Pedro Pardo, ha reivindicado los más de 1,5 millones de euros destinados por la Junta para la bioclimatización de los centros educativos del municipio, a los que se suman otros 200.000 euros consignados en los presupuestos de 2026.