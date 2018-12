El PP en Diputación de Málaga pide al Gobierno que repare nueve puentes y que inicie ya un plan de adecuación de túneles

Publicado 25/12/2018 14:32:08 CET

El grupo del PP en la Diputación de Málaga pedirá en el pleno previsto el próximo viernes que el Ministerio de Fomento actúe de manera urgente en la reparación de los nueve puentes de la provincia que necesitan de actuaciones de reparación y mantenimiento.

En una moción consultada por Europa Press, los 'populares' solicitan al Gobierno central que reduzca la periodicidad de las revisiones de las infraestructuras de carreteras a tres años, así como a redactar un plan de mantenimiento en el que se fijen unos plazos de revisión de cada uno de los elementos de los puentes.

También reclaman en el documento la puesta en marcha, cuanto antes, de un plan de adecuación de túneles valorado, inicialmente, en 27,1 millones de euros.

El portavoz del PP en la institución supramunicipal, Francisco Salado, recuerda que Málaga es la provincia que tiene más puentes con problemas estructurales "graves", siendo, además, "la que acumula un mayor número de túneles con problemas de seguridad en las vías estatales".

La red de carreteras del Estado tiene 66 puentes que necesitan actuaciones urgentes de reparación y mantenimiento. "Otras muchas infraestructuras viarias sufren deterioro, según un informe reciente", ha apuntado, añadiendo que Cádiz y Málaga, con nueve cada una, son las que tienen más infraestructuras "en mal estado".

En este punto, ha citado la zona de Nerja y el núcleo poblacional de Maro, con dos; uno entre Rincón de la Victoria y Vélez.Málaga; otros dos en la capital y Torremolinos, ambos en la MA-20; dos en Fuengirola; uno en Marbella-San Pedro y otro en Estepona.

"Se trata en su mayoría de viaductos, aunque el listado incluye también pontones, estructuras de grandes dimensiones, pasos inferiores y pasarelas peatonales, que fueron inspeccionados al menos una vez a lo largo de los últimos cinco años", ha sostenido.

"DETERIORO EN AUMENTO"

En los últimos cinco años, el Ministerio de Fomento ha tenido que actuar mediante obras de emergencia en los deterioros de las infraestructuras en peor estado, para ello entre 2014 y los primeros nueve meses de este año, se han empleado alrededor de 116 millones de euros en actuaciones de emergencia, según el informe de la Dirección General de Carreteras trasladado por Salado en la moción.

Así, ha incidido en que en el caso de Málaga "es necesario afrontar la reparación de estos nueve puentes, ya que de no hacerlo, aunque ahora no existan problemas serios, y en ningún momento se ha temido porque alguno de ellos colapsara, si no se toman medidas, se seguirán deteriorando evidentemente".

"Málaga también ostenta el triste récord (empatada con Asturias) de tener más túneles con carencias de seguridad en España, según datos oficiales del Ministerio de Fomento y de la UE. En la red viaria malagueña hay 21 túneles con riesgo", ha recalcado.

De esos 21, casi la mitad, en concreto diez, están en la autopista de la Costa, la AP-7, y los tiene que arreglar la concesionaria. Los de las carreteras nacionales públicas están todos en la A-7, y atraviesan la capital y municipios de la provincia como Marbella, Mijas, Estepona, Casares, Benahavís, Vélez, Nerja, Torrox y Frigiliana.

Para ello se cuenta con el plan de adecuación de túneles y, para llevarlo a cabo, se están redactando cuatro proyectos que contemplan las mejoras exigidas por la Unión Europea en materia de evacuación, comunicaciones, detección y extinción de incendios, señalización, ventilación, instalaciones de emergencia, iluminación, drenaje, sistemas eléctricos y de vigilancia, se precisa en la moción del PP que se llevará al pleno del próximo viernes.