El PP exige al Gobierno que precise el refuerzo policial en Málaga y le pide que "mire al interior"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido al Gobierno que especifique en qué consiste el refuerzo policial anunciado hace dos semanas para Málaga capital, tras los tiroteos registrados en Barcenillas y Muelle Uno, y le ha pedido que "también mire al interior de la provincia", ya que, ha dicho, "la criminalidad se ha disparado un 19,7% en Cártama durante el primer semestre del año, según los datos del Ministerio del Interior".

Así, a través de un comunicado, Ortega ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez su "actitud laxa en materia de seguridad durante los últimos ocho años" y ha criticado que "se anuncie un refuerzo desde la Subdelegación, pero sin aportar un solo dato".

"Queremos conocer cuáles son esas cifras, porque este Gobierno trilero es especialista en fuegos de artificio, agravios y promesas incumplidas para Málaga", ha manifestado, y ha subrayado que la sensación de inseguridad "se ha incrementado entre los ciudadanos".

Ortega ha reclamado "más atención a Málaga" en materia de seguridad y ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "quien decidió desmantelar hace cuatro años la unidad de élite contra el narcotráfico OCON-Sur".

Como resultado, ha explicado, "tenemos un evidente avance del narcotráfico por el eje mediterráneo andaluz, con un grave impacto en nuestra provincia, a tenor del número de delitos violentos, tiroteos y narcolanchas avistadas en nuestra franja litoral".

El dirigente 'popular' ha insistido igualmente en la necesidad de reforzar también la seguridad en el interior de la provincia y ha denunciado que el Gobierno acumula "años de retraso" en la construcción del nuevo cuartel de Cártama y Alhaurín de la Torre, mientras que "mantiene bloqueado" el de Antequera y las obras de rehabilitación de la Comisaría de Ronda "llevan cuatro años paralizadas".

Por último, ha recordado que los sindicatos "denuncian un déficit de 1.200 agentes en la provincia, pese a la escalada de violencia y el avance del narcotráfico", que posicionan a Málaga como "la primera provincia de Andalucía en incautación de armas de guerra por la Policía Nacional" y la segunda, tras Cádiz, en el caso de estas intervenciones por parte de la Guardia Civil, ha concluido Ortega.