PP lamenta "nuevo patinazo de Pérez" al pedir a Junta explicaciones de fondos europeos que gestiona el Gobierno central

MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha lamentado este jueves "el nuevo patinazo de Daniel Pérez", secretario general del PSOE de Málaga, al pedir a la Junta de Andalucía "unos fondos europeos que gestiona y ejecuta exclusivamente el Gobierno central, muy en la línea de cuando pidió la candidatura para capital europea de la cultura en 2024, no pudiendo optar hasta 2031".

"Desde el PP también queremos saber dónde están y cuándo llegarán y, sobre todo, a quién, los 400 millones de euros que Pérez dice que le corresponden a la provincia", ha apuntado Carmona, que considera que estos "fallos", en los que el dirigente socialista "cae habitualmente, se deben a ese concepto de la política cortoplacista del todo vale a cambio de un titular".

En este sentido, el también parlamentario andaluz ha explicado que, "efectivamente, a través del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Gobierno transfiere a las Comunidades Autónomas una serie de fondos", "pero lo determina unilateralmente, ni a las Comunidades autónomas ni a los ayuntamientos se les permite decidir".

"Nos alegramos de saber que a Málaga le corresponden 400 millones de euros, se ve que el señor Pérez, por ser del PSOE, tiene información privilegiada", ha ironizado Carmona.

Al respecto, ha subrayado en un comunicado que "lo único" que ha hecho el Gobierno al respecto "es hacer una transferencia a las comunidades, obligado por la Unión Europea, y es el Gobierno el que dice dónde, qué, cuándo y por cuánto hacer con esos fondos, sin dejar ningún margen de decisión a ninguna otra administración".

Por lo tanto, ha dicho, "las cantidades que van a cada provincia y los proyectos que se financiarán "son decisión exclusiva del Gobierno central". "El señor Pérez ha errado el tiro, pero debe ser que no quiere pisar callos y no ha querido preguntar a su partido, vaya a ser que se descubra el pastel del criterio que va a seguir el reparto de estos fondos", ha apuntado y ha recordado que "precisamente el PSOE, experto en Andalucía en no provincializar nada, viene exigiendo una información que nuevamente ellos ocultan".

Por ello, Carmona ha exigido a Pérez "que rectifique de forma inmediata y deje de generar confusión a la ciudadanía sobre la gestión de los fondos europeos; y la mejor forma que tiene de hacerlo es uniéndose a la demanda del PP, que llevamos meses exigiendo transparencia respecto a la gestión de unos fondos europeos que no queremos que vuelvan a ser gestionados por comités de expertos fantasma o a saber qué otros criterios, que acaban con concesiones de ayudas opacas a ayuntamientos gobernados por el PSOE, como los dos millones de euros recibidos por Vigo".