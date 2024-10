El PP de Málaga advierte al Gobierno de que estará "vigilante" tras la polémica por el registro de viajeros

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga, Carlos Conde, ha advertido al Gobierno de España de que estará "vigilante" para evitar "más ataques al turismo" después de la intención del Ministerio del Interior, ya abortada, de recabar 42 datos distintos de los viajeros de los establecimientos turísticos "frente a los 14 actuales" y que "le ha valido el rechazo de todo el sector".

"No toleraremos nuevos inventos del ministro Marlaska contra la libertad", ha expuesto Conde, quien ha recordado que la aplicación del registro de viajeros se realizará a partir del 2 de diciembre" si bien, "según dice ahora el Ejecutivo, no exigirá ningún dato más de los que constan en los anexos del Real Decreto 933/2021 que no se esté recabando ya en la actualidad".

Por tanto, ha incidido en que el PP estará "muy atento" para evitar "una medida absolutamente controladora que va más allá de la seguridad". "Atenta contra la Ley de Protección de Datos y, además, provocaría un auténtico caos y sobrecarga administrativa excesiva, en especial para las pymes, que constituyen el 95% del sector"; un hecho que ha provocado "el rechazo absoluto de todo el sector turístico".

"El señor Grande-Marlaska tiene una trayectoria política muy cuestionada. Con él ha habido cinco directores de la Guardia Civil, polémicas continúas con la política migratoria, datos de criminalidad que crecen sin control. Es un fracaso total", ha enfatizado Conde.

En este punto, ha lamentado que esa "plaga de inventos amenazaba ahora al turismo con la excusa de la seguridad". "Es uno más de los que nos tiene acostumbrados un ministro al que no le importa nada dejar la seguridad ciudadana en manos de Bildu; un ministro que hace tres meses defendía que eliminar el uso de las pelotas de goma ponía en riesgo a policías y manifestantes y que hoy dice lo contrario".

El vicesecretario 'popular' ha insistido al Gobierno en que se preocupe "de verdad" por defender a sectores y a industrias como la turística, que generan empleo y riqueza. "En Málaga son más de 149.000 empleados, número que se incrementa durante el verano, y en vez de trabajar a favor del desarrollo económico pone ruedas en el camino. Lo ha intentado con esta denominada 'ley de Gran Hermano' que no la entiende nadie y vamos a estar muy atentos para que no siga atacando a la principal vía de ingresos de nuestra economía".