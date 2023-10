El PP de Málaga anima a pymes y autónomos a solicitar la ayuda de la Junta para paliar el sobrecoste energético

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha animado a pymes y autónomos a solicitar la ayuda dispuesta por la Junta de Andalucía para compensar el sobrecoste energético provocado por la subida de los precios del gas y la electricidad en 2022.

En una rueda de presa ha recordado que el plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 16 de octubre para llegar al mayor número de beneficiarios dentro del objetivo del Gobierno de Andalucía de "apoyar e impulsar el tejido productivo" y de "paliar el incremento en la factura eléctrica que sufrieron el pasado año muchos establecimientos y que se llegó a convertir en un problema".

"La Junta de Andalucía es sensible y quiere ayudar a mitigar ese incremento del coste energético", ha sostenido, al tiempo que ha indicado que los pagos directos irán desde los 300 euros a los dos millones, dependiendo del sobrecoste sufrido por la empresa o autónomo.

El montante destinado a estos incentivos se eleva a 525 millones de euros, sufragados con fondos europeos, ha añadido Pérez de Siles, quien ha incidido en que el procedimiento es "muy sencillo puesto que basta con rellenar un formulario, que le llevará poco más de tres minutos y que no supone carga burocrática, que es una de las principales preocupaciones que nos trasladan los comerciantes".

"No hay que presentar documentación ni justificar la cantidad porque es un pago ya abonado, es decir, no requiere de tributación en la declaración de la renta", ha explicado la portavoz del PP de Málaga, quien ha subrayado que "no hay letra pequeña ni trampa ni cartón".

Por ello, en un encuentro con representantes de comerciantes del centro histórico de Málaga, ha destacado que muchos de ellos ya han solicitado estas ayudas y ha pedido que se traslade la información a todos los colectivos que pueden beneficiarse para que conozcan estos incentivos que les permitan paliar ese sobrecoste pagado por la energía durante el pasado año 2022.

Esta ayuda se gestiona de manera automatizada y la Junta de Andalucía la abonará en un único pago en la cuenta bancaria del solicitante antes de que finalice el año. "El Gobierno de Andalucía vuelve a demostrar sensibilidad con nuestro tejido productivo como viene haciendo desde que Juanma Moreno es presidente", ha subrayado Pérez de Siles.

En este sentido, ha resaltado la labor del Ejecutivo autonómico y el dinamismo empresarial de Andalucía, que supera las 17.000 nuevas empresas constituidas en un año. Además, la provincia de Málaga es donde más han aumentado, con un 21,2% más entre 2019 y 2022.

Estas ayudas, aprobadas en un decreto ley por el Consejo de Gobierno andaluz, están dirigidas a trabajadores autónomos y pymes con menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones y que se hayan visto afectadas, de manera excepcional, por el aumento de los costes energéticos el pasado año.

Para ello, basta con acceder a la página web www.ayudasobrecosteenergetico.es. Se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, en orden de llegada de las solicitudes que vayan cumpliendo los requisitos.