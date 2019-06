El PP de Málaga constituye el comité provincial de pactos municipales

Publicado 03/06/2019 14:08:49 CET

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha situado este lunes como prioridad la conformación de gobiernos "estables" durante la primera reunión del comité provincial que abordará los pactos municipales de aquí al 15 de junio, día de constitución de las nuevas corporaciones locales de la legislatura 2019-2023.

"Los malagueños han pedido estabilidad, otorgando amplias mayorías en muchos de los municipios; y en esa línea vamos a trabajar", ha valorado Navarro, que preside este comité, compuesto a su vez por los dirigentes populares Antonio Alés, Cristóbal Ortega, Carlos García y Alejandro Pascual.

En este punto, Navarro ha recordado que el PP ha obtenido 24 mayorías absolutas en la provincia --veinticinco en el caso de que Tolox termine siendo del PP--, por lo que "esa necesaria estabilidad, centrada en el empleo y la creación de oportunidades, está garantizada en la inmensa mayoría de los grandes municipios malagueños".

No obstante, ha destacado también que los 'populares' han conseguido ser la fuerza mayoritaria en otros once municipios, "en los que vamos a intentar gobernar, situando como prioridad la estabilidad y el interés general de los vecinos; por lo que por nuestra parte no va a haber trincheras ideológicas ni partidistas".

"El PP es un partido abierto, con gran capacidad de acuerdo, como viene demostrando desde hace años", ha apostillado, a través de un comunicado, Navarro.

De igual modo, la secretaria general de los 'populares' malagueños ha recalcado que la formación aspira a ser decisiva en hasta otros diez municipios en los que, por los resultados, "nuestros votos serán claves para la conformación de los gobiernos municipales". "También en esta ocasión, lo importante será el bienestar general", ha incidido.

"El PP ha vuelto a ser la opción preferida por los malagueños en las últimas elecciones municipales, en las que ha prevalecido el aval de la buena gestión llevada a cabo por nuestros candidatos; y ahora, en la conformación de estos gobiernos, vamos a hacer prevalecer esa buena gestión, la misma que ha sido refrendada por cerca de 250.000 malagueños", ha concluido.