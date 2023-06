El PP de Málaga: "La desaladora de la Axarquía es competencia del Gobierno y eso lo sabe hasta el PSOE y su número uno"

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que "la desaladora de la Axarquía es competencia del Estado y eso lo sabe hasta el PSOE y su cabeza de lista en la provincia", Mari Nieves Ramírez, quien este martes ha instado a la Junta de Andalucía a decir ya "dónde, cómo y cuándo" se contruye esta infraestructura para la que el Ejecutivo "ha puesto encima de la mesa 100 millones de euros", "sin ser su competencias".

Ante estas declaraciones, Carmona ha criticado que "el Gobierno de Sánchez no ha movido un dedo para construirla en estos años, no ha ejecutado una obra que es de interés general del Estado y, encima, ahora dice que la va a financiar pese a no ser su competencia; una vergüenza", ha lamentado, afeando a Ramírez que "se estrene como candidata mintiendo a los malagueños por mero tacticismo político".

"Una cosa es que el Ejecutivo de Sánchez no haya puesto en marcha esta necesaria infraestructura, que desde la Junta de Andalucía venimos reclamándole desde hace más de un año, y otra cosa es que ahora vengan los socialistas a decir que la van a hacer por amor al arte, pese a no tener que hacerlo", ha manifestado el 'popular', alegando que "esto es reírse de los vecinos de la Axarquía".

Carmona ha recordado que la Junta de Andalucía reclamó directamente al Gobierno esta desaladora en febrero de 2022, "obteniendo la callada por respuesta", y ha señalado que, "ante esta inacción, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un procedimiento junto a la iniciativa privada para impulsar esta infraestructura, con el compromiso del presidente Juanma Moreno para agilizar los trámites", ha abundado.

Por el contrario, ha proseguido, "por parte del Gobierno lo único que tenemos a día de hoy es un anuncio realizado el primer día de campaña de las pasadas elecciones municipales y, ahora que se abre un nuevo proceso electoral, una ofensiva contra la Junta por parte de quienes tratan de enredar con este asunto, cuando la solución ha estado en su mano durante todos estos años", ha insistido.

Por último, el secretario general de los 'populares' malagueños ha valorado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha invertido 304 millones de euros en obras hidráulicas en la provincia de Málaga "tras años de vacío socialista en materia de agua".

"Que nadie dude que la Junta hará lo que tenga que hacer para impulsar esta desaladora, pero no vamos a aceptar ni mentiras ni lecciones del partido que durante décadas ha mirado hacia otro lado y que no ha construido las infraestructuras necesarias para atajar el problema de la sequía, que es cíclico y más acusado en la comarca de la Axarquía", ha zanjado.