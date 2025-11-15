PP de Málaga destaca que "Gobierno de Juanma Moreno invierte cuatro veces más en infraestructuras sanitarias que PSOE"

Archivo - El vicesecretario del PP de Málaga y parlamentario andaluz Daniel Castilla en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario y parlamentario andaluz por el PP de Málaga Daniel Castilla ha destacado este sábado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "ha multiplicado por cuatro la inversión en infraestructuras sanitarias desde 2019" y ha subrayado que "ahora se están atendiendo en la provincia demandas históricas de la anterior etapa socialista".

Así, ha reivindicado que la Junta "ha consignado inversiones por 16.265 millones de euros en 2026, lo que supone un 65% más que en 2018" y ha valorado que "se trata de la mayor dotación de todo el presupuesto, cercana al 7% del PIB andaluz".

El parlamentario andaluz del PP ha incidido en un comunicado en que Málaga ha sumado 5.000 profesionales sanitarios "frente a los más de 7.700 que despidieron los socialistas, que también dejaron a la provincia a la cola del país en camas públicas por habitante".

Al respecto, ha subrayado que, "por primera vez en la historia, Andalucía se posiciona por encima de la media de España en gasto sanitario por habitante, con una media de 1.765 euros, después de haber sido los últimos por la nefasta gestión socialista".

"Una gestión que nos dejó medio millón de pacientes ocultos en las listas de espera y que ni siquiera provincializaban las cuentas, de manera que prometían año tras año los proyectos que nunca ejecutaban, como vimos durante más de una década con el tercer hospital de Málaga o con la ampliación del Costa del Sol", ha apostillado.

En este punto, ha explicado que las cuentas andaluzas para 2026 "destinan inversiones por 91 millones de euros a la provincia en materia sanitaria, con 30 millones de euros para el nuevo hospital, 8,1 millones para poner en marcha la ampliación del Costa del Sol o 4,9 millones para el edificio de Prontoterapia del Materno, entre otros proyectos".

Castilla ha incidido en que, "frente a esta dotación histórica, en la que uno de cada tres euros se destina a robustecer la sanidad pública, debemos recordar que el PSOE recortó en 1.590 millones de euros el presupuesto de sanidad entre 2010 y 2018".

Por último, el dirigente 'popular' ha valorado "el esfuerzo que realiza la Junta mientras que el Gobierno de Sánchez y Montero nos quita 1.500 millones de euros cada año por el injusto sistema de financiación que los socialistas se niegan a reformar", ha concluido.