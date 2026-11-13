PP de Málaga dice que el 29N hay "una oportunidad única para acabar con la pesadilla del Gobierno de Sánchez”

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, con el coordinador de campaña del PP de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara. - PP MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha asegurado este viernes que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre representan "una sola oportunidad" para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y abrir una nueva etapa política en España.

Carmona ha comparecido junto al coordinador de campaña del PP de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, y el presidente de la formación local, Enrique Moya, para presentar el acto que se celebrará este sábado, a las 12.00 horas, en el Hotel Alay.

Según ha lamentado, "los españoles no nos merecemos a un Gobierno que miente, que engaña y que hace trampas a diario", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo socialista de haber "abandonado las necesidades reales de los ciudadanos".

"Estamos hartos de tanta manipulación. La gente nos dice por la calle que no nos fiemos de Pedro Sánchez, que tiene guardados ases en la manga para intentar hacer trampas", ha manifestado el dirigente 'popular'.

Carmona ha sido especialmente crítico con "la falta" de inversiones y mantenimiento de las infraestructuras y ha señalado que el Gobierno central "no mantenía nuestros trenes, nuestros Cercanías, nuestras carreteras". En este sentido, ha advertido de las consecuencias de una gestión que, a su juicio, ha dejado de atender las necesidades de una provincia que aporta mucho a la economía española y recibe inversiones insuficientes.

Frente a esta situación, ha defendido que "nuestro voto es el voto seguro" para conseguir que el 29 de noviembre "esta pesadilla se acabe", ha dicho, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de un Gobierno que "garantice las pensiones, facilite que las familias lleguen a final de mes y trabaje por la convivencia pacífica, poniendo fin al enfrentamiento y al insulto".

El secretario general del PP malagueño también ha destacado la importancia del acto en Benalmádena, que contará con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro; y los candidatos al Congreso y al Senado, Elías Bendodo y Francisco Salado, entre otros representantes del partido.

Carmona ha dedicado palabras de especial reconocimiento a Vivas por su defensa de Ceuta y de la integridad territorial de España y ha invitado a los vecinos de Benalmádena y de toda la provincia a "mostrarle personalmente su cariño y agradecimiento". "Es una oportunidad extraordinaria", ha afirmado, convencido de que la cita será "uno de los actos más importantes de toda la campaña".

Por su parte, el coordinador de campaña del PP de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha defendido que "España necesita un cambio urgente después de ocho años de un Gobierno socialista que no ha dado respuesta a los grandes problemas de los ciudadanos". En este sentido, ha señalado que Alberto Núñez Feijóo representa la oportunidad de recuperar "la seriedad, la estabilidad, la decencia y la honradez en la política española".

El dirigente 'popular' ha denunciado la falta de respuestas del Gobierno de Sánchez a las principales necesidades de Benalmádena y la Costa del Sol, especialmente en materia de movilidad. Así, ha reclamado mejoras "urgentes" en el Cercanías C-1, avances en el apeadero de Nueva Torrequebrada, soluciones a los atascos de la A-7 y una revisión de "los elevados" peajes de la AP-7.

También ha exigido inversiones para proteger las playas, avanzar en la futura comisaría compartida con Torremolinos y reforzar los efectivos policiales; y ha reivindicado el modelo de gestión del PP en Benalmádena, con "más de 570 viviendas protegidas previstas, el millón de euros en ayudas al alquiler, el nuevo instituto de Benalmádena Pueblo, el plan de transformación del Puerto Deportivo y los avances para recuperar Tívoli".