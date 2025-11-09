PP de Málaga dice que el partido sale de congreso regional "con nuevo impulso para seguir trabajando por los malagueños"

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este domingo que la formación sale del XVII Congreso Autonómico con un nuevo impulso para seguir trabajando "por y para los malagueños" y no caer en la "trampa de la crispación" del PSOE.

De este modo, ha valorado que "los malagueños tienen plena confianza en la vía andaluza, que no es otra que la de gobernar para todos, con moderación y diálogo pero, sobre todo, con presupuestos y responsabilidad para planificar y ejecutar los proyectos e infraestructuras que mejoran su calidad de vida".

"Es lo que venimos haciendo durante décadas en ayuntamientos como el de Málaga, desde hace siete años en la Junta de Andalucía y esperamos que muy pronto también desde el Gobierno de España", ha subrayado, alegando que "los ciudadanos saben bien que nuestro contrato es con ellos, con el avance de Málaga y de Andalucía, y por eso nos eligen mayoritariamente frente al hombre de paja que es Pedro Sánchez, quien actúa al dictado de sus socios independentistas y separatistas relegando los intereses de malagueños y andaluces".

La presidenta provincial ha explicado que "Juanma Moreno nos ha pedido subir una marcha más para que Andalucía y Málaga sean líderes en España pese a los obstáculos y agravios constantes del Gobierno de Sánchez a esta tierra".

Así, ha reivindicado que "este fin de semana se han sentado las bases para que Andalucía siga destacando por su estabilidad y su dinamismo; para que provincias como Málaga continúen liderando ese crecimiento en materia económica y de creación de empleo y oportunidades, siguiendo a la cabeza en la creación de trabajo autónomo y avanzando en cuestiones tan importantes como la vivienda o el agua y destinando dos de cada tres euros del presupuesto a educación, sanidad y dependencia".

Al respecto, ha incidido en que, "el PP es el partido de los autónomos, el que exige a Montero que no suba más los impuestos a quienes crean economía y empleo en nuestro país; de igual modo que defendemos a nuestros agricultores y ganaderos frente a una PAC que puede hacer perder 120 millones de euros al campo malagueño ante la indolencia del Gobierno, y que reclamamos a Europa que amplíe a 180 días la cuota de pesca en el Mediterráneo", ha recordado.

Pero además, ha añadido, "el PP es garantía de futuro porque nuestra interlocución es con la sociedad civil, con nuestros agentes sociales y económicos, quienes contribuyen a que sigamos construyendo, entre todos, esa Andalucía y esa Málaga del futuro que actualmente se ve frenada por la parálisis presupuestaria e ideológica impuesta por el Gobierno de Sánchez y Montero".

La dirigente 'popular' ha afirmado que la dirección provincial del partido asume la "gran responsabilidad" de su nuevo peso en los órganos ejecutivos del PP andaluz, "un acicate para seguir desarrollando los proyectos que marcarán el progreso y el futuro de Málaga".

Por último, Navarro ha felicitado al reelegido presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y ha resaltado que la fuerza de la formación es "anteponer las siglas de Andalucía a la del partido", abundando en que "trabajar por los andaluces y los malagueños es presentar ocho presupuestos en ocho años, algo de lo que debería aprender María Jesús Montero".

"Tenemos a un Gobierno sin cuentas, sin estabilidad y sin otro cometido que mantenerse en el poder", ha insistido, lamentando que "Sánchez y Montero sólo quieren a Málaga para recaudar, con más de 5.500 millones de euros ingresados por el Ejecutivo en impuestos estatales el pasado año, pero luego no devuelven ese esfuerzo fiscal a los malagueños en inversiones y proyectos, manteniendo a la provincia en un limbo inversor desde hace siete años".

"El Gobierno de Sánchez no tiene las herramientas, que son los Presupuestos Generales del Estado, pero es que tampoco tiene la voluntad política de impulsar el desarrollo de Málaga", ha apostillado, alegando que "cuando no mueves un dedo en siete años para mejorar las carreteras, ni siquiera con actuaciones de emergencia como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida; cuando te niegas a impulsar el tren litoral, a bonificar el peaje de la AP-7 o cuando mantienes rotas durante un año las escaleras del Cercanías del aeropuerto, podemos decir que el PSOE tiene un plan bloquear a esta provincia", ha concluido.