PP de Málaga reclama al Gobierno la prórroga urgente de ayudas al gasóleo agrícola para garantizar las explotaciones

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga José Ramón Carmona ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez medidas "urgentes y eficaces" ante la situación económica "límite" que sufre el campo por el encarecimiento de los costes de producción y ha reclamado la prórroga urgente de las ayudas al gasóleo agrícola, que expiran el próximo 30 de septiembre, para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia.

"Nadie puede entender que esta ayuda extraordinaria desaparezca el 30 de septiembre cuando el problema que pretendía paliar no solamente no ha desaparecido, sino que se ha agravado y tiene visos de seguir haciéndolo", ha subrayado en una nota, en la que ha acusado al Ejecutivo socialista de "actuar a golpe de improvisación, perjudicando directamente a nuestros sectores productivos".

Según datos del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre un precio de 1,649 euros por litro, lo que representa una subida del 48% en comparación con el valor registrado hace tan solo un año. Un encarecimiento que coincide con la campaña de siembras, vendimia y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.

En este sentido, tras el anuncio de movilizaciones por parte de las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas y la posterior convocatoria del ministerio a una reunión prevista este martes, Carmona ha confiado en que los agricultores y ganaderos salgan con soluciones "para amortiguar los costes económicos y no avocar al campo a un nuevo golpe".

El diputado 'popular' ha trasladado el apoyo de la formación popular al campo malagueño y ha reclamado al ministro Luis Planas que "no permanezca impasible ante escalada de los costes de producción derivada del encarecimiento de los combustibles y también de los fertilizantes, estos hasta un 60%, que ha hundido la rentabilidad del sector".

"El Gobierno de Sánchez lleva ocho años dando la espalda al campo, ignorando sus reivindicaciones y frenando también inversiones esenciales para garantizar su competitividad, a lo que se añade el incremento de costes y la falta de soluciones reales", ha sostenido Carmona.

Así, ha trasladado el "apoyo firme" del PP de Málaga a agricultores y ganaderos, que ha definido como "pilares" de la economía malagueña; y ha insistido en que el Gobierno actúe y no vuelva a ir tarde con el campo. "Tiene que aplicar de manera inmediata medidas para abaratar el coste del gasóleo agrícola y frenar la sangría económica de las explotaciones", ha sentenciado.

"Esta presión económica asfixiante exige una intervención urgente y la prórroga de bonificaciones adicionales para evitar el colapso en la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas", ha finalizado.