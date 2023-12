El PP de Málaga se reivindica como defensor del turismo frente "a los ataques y el ninguneo" de Sánchez

MIJAS (MÁLAGA), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Francisco Oblaré ha puesto este viernes en valor las inversiones previstas en los presupuestos andaluces de 2024 para la Costa del Sol, subrayando que "estas cuentas están enfocadas a potenciar y a dinamizar nuestra economía, defendiendo y apostando por el turismo frente a los ataques y el ninguneo del Gobierno de Sánchez".

"Los planes en materia turística por parte del Gobierno de Juanma Moreno están siendo un revulsivo, al implicar al colectivo empresarial y dar un vuelco en la digitalización, la sostenibilidad o la desestacionalización del sector en la Costa del Sol", ha resaltado Oblaré, quien ha atendido a los medios de comunicación junto a la alcaldesa de Mijas, Ana Mata.

El parlamentario andaluz ha reivindicado "la apuesta por el desarrollo de grandes eventos, como la Copa Davis o la Solheim Cup", señalando igualmente que "el decreto de viviendas turísticas y el aprovechamiento del patrimonio histórico-cultural están ayudando a atraer turismo y reforzar a este importante sector de la Costa del Sol".

Asimismo, ha destacado que "los presupuestos andaluces destinan un 40% de la inversión a políticas sociales", recordando que "la Junta ha diseñado estas cuentas históricas sin contar con las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado, de los que aún no sabemos nada".

Al respecto, Oblaré ha subrayado que "los andaluces no nos merecemos ser menos que nadie y, por ello, vamos a luchar por que el Gobierno de Sánchez destine a Andalucía los recursos que merece".

Respecto a los presupuestos andaluces para la provincia, ha destacado que "son unas cuentas históricas que vienen a hacer justicia para Málaga", incidiendo en que "las inversiones superan los 614 millones de euros, cuatro veces más que lo que destinó el último gobierno socialista en la Junta para Málaga".

En este mismo punto, ha recordado que, desde el PP, "siempre denunciábamos que Málaga era la provincia que más aportaba y la que menos retorno recibía", celebrando que "esto ha cambiado desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz, destinando muchísimas inversiones para la provincia y para la Costa del Sol para mejorar el empleo y las políticas sociales, fortalecer y modernizar nuestra industria y colaborar con los ayuntamientos", ha enumerado.

En cuanto a inversiones en materia de agua para la Costa del Sol, el parlamentario andaluz ha afirmado que "la Junta tiene un fuerte compromiso en la lucha contra la sequía, demostrándolo con ese anuncio de un cuarto decreto para impulsar inversiones en toda la provincia", apuntando entre ellas la autovía del agua.

En materia sanitaria, ha destacado "la importante apuesta por desatascar la ampliación del Hospital Costa del Sol", recordando que "costó a todos los andaluces 14 millones de euros por las demoras y cuyas obras se encuentran ya al 85%".

En esta misma línea, ha hecho referencia a las inversiones en los centros de salud de Estepona, Los Pacos en la zona de Los Boliches de Fuengirola, La Carihuela, Playamar, en Torremolinos; así como la ampliación del Hospital Marítimo de dicha localidad, "que se está recuperando tras años de abandono".

En materia de empleo, Oblaré ha destacado "las importantes inversiones para el CIO Mijas, La Cónsula o La Fonda", precisando que "va a crecer el número de alumnos hasta los 555 y se van a invertir dos millones de euros en estos centros". Asimismo, ha apuntado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha recuperado el CIO Mijas, después de estar años cerrado y costando dinero".

EN MIJAS

Respecto a las inversiones del Gobierno andaluz en Mijas, Mata ha valorado la inversión de 21,5 millones de euros en infraestructuras educativas, recordando que "no se ha avanzado más porque el anterior gobierno local no hizo los deberes en cuanto a la cesión de terrenos, facilitando así que los proyectos no encuentren ningún obstáculo burocrático para poder ser ejecutados", ha explicado.

En este mismo punto, ha destacado que nada más llegar, en Junta de Gobierno aprobamos de forma urgente la cesión de los terrenos que necesita la Junta para la ampliación del CEIP Jardín Botánico, presupuestada en 1,8 millones de euros, advirtiendo de que "gracias a esta cesión, el Gobierno andaluz va a poder realizar esa ampliación sin ningún problema que pueda suponer la paralización de las obras".

Además, ha recordado que "el instituto de La Cala va a pasar, tanto en ESO como en Bachillerato, de dos a cinco líneas, respectivamente, dando servicio a una zona con un gran crecimiento en Mijas", señalando que "el anterior gobierno local nunca realizó esa planificación".

La regidora mijeña también ha recordado que "el Gobierno de Juanma Moreno abordó la polémica de la línea fría que criticaba la AMPA y, ahora, tanto el CEIP Jardín Botánico como el CEIP Indira Gandhi ya tienen las obras acometidas para que los niños próximamente puedan disfrutar de cocinas tradicionales en estos centros".

Del mismo modo, Mata también ha recalcado que "vamos a seguir trabajando para que Mijas tenga el instituto más grande del municipio, que es el Instituto de Las Lagunas", asegurando que "próximamente los trabajos finalizarán y el centro podrá acoger a muchos niños que en estos momentos están siendo atendidos en otro tipo de infraestructuras menos idóneas".

Por otro lado, ha recordado que "durante mucho tiempo se prometió una infraestructura sanitaria para el municipio de Mijas y nunca se llevó a cabo", subrayando que "ahora estamos trabajando para que sea una realidad y la Junta ha mostrado su compromiso para impulsar esta infraestructura sanitaria de alta resolución de procesos, atención primaria, urgencias y especialidades, que podrá atender a todos los vecinos de Mijas".

En cuanto a los presupuestos locales, Mata ha afirmado que "el gobierno está trabajando en unas cuentas que garanticen estabilidad, equilibrio y seguridad", señalando que "es necesario dotar a Mijas de una planificación presupuestaria solvente, algo de lo que no disponía hasta ahora". En esta línea, ha apuntado que "el Ayuntamiento va a reivindicar los intereses de Mijas y el bienestar de los mijeños ante la administración que sea competente, independientemente de su signo político".

"Los mijeños tienen reclamaciones históricas y para hacerlas realidad es necesario establecer una correcta coordinación con las distintas administraciones", ha resaltado Mata, afirmando que "vamos a seguir trabajando para solicitar tanto a la Diputación Provincial, como a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que Mijas esté presente y que tengamos las mismas oportunidades que los ciudadanos de cualquier territorio".

Por último, la dirigente 'popular' ha insistido en que "Mijas, por extensión y por número de habitantes, tiene que estar en primera línea de inversiones"; por lo que "seguiremos en constante comunicación con las distintas administraciones y estaremos vigilantes para que Mijas esté siempre presente y no sea relegada por motivos partidistas", ha concluido.