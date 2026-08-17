PP de Málaga se solidariza con Ceuta y se alinea con reivindicaciones "justas y legítimas" de ciudad autónoma y Melilla

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha trasladado este lunes el "apoyo, solidaridad y respaldo sin ambages" de la formación al pueblo de Ceuta y a todas las reivindicaciones "justas y legítimas" que está haciendo su presidente estos días y "ante la vulnerabilidad" que también sufre Melilla, y ha criticado "la ausencia clamorosa de un Gobierno que pone en riesgo el Estado del Bienestar".

Así lo ha expuesto durante el acto de entrega de los premios 'Populares del Año' 2026, donde ha estado acompañada de la coordinadora de Economía y Hacienda del PP andaluz, Carolina España; la coordinadora de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la formación, Rocío Blanco; y el coordinador de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet; además del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y otros dirigentes 'populares', donde ha asegurado que "un Gobierno no puede presumir de humanidad cuando despliega la solidaridad con ciudadanos de segundos y terceros países a costa del bienestar y de la seguridad de sus propios nacionales".

Navarro ha criticado la "inacción de Sánchez al permitir que entren por las fronteras miles de inmigrantes irregulares, que saturen los servicios públicos esenciales de Ceuta" y que, "por tanto, pongan en riesgo el Estado del Bienestar que se sustenta esos servicios públicos esenciales en Ceuta y también pongan en jaque la seguridad no solo de los ceutíes, sino de toda la Nación española, siendo señalada esta mala gestión por la Unión Europea".

"Esta manera de enmascarar la solidaridad también es aplicable a los sanchistas mayores del reino, los socialistas de Málaga", ha afirmado y ha calificado como "deleznable" que el portavoz socialista de Benalmádena "utilizara el grave accidente que provocó un incendio en esta ciudad y, por tanto, una tragedia y el dolor de las víctimas, familiares y amigos para hacer política e intentar rascar algunos votos". "Dudo mucho de que este camino les lleve a recuperar esa Alcaldía", ha enfatizado.

Al respecto, Navarro ha incidido en que en el Partido Popular "tenemos muy claro dónde están las líneas rojas y que, pase lo que pase, en el centro de nuestras políticas están las personas y las familias, dirigiendo nuestra acción orgánica y de gobierno a garantizar ese grado de bienestar y esa seguridad y protección que tienen que tener los ciudadanos por parte de los poderes públicos", ha apostillado.

En esta línea, ha reivindicado "el carácter humanista" de la formación, al tiempo que ha subrayado que "es algo que está en nuestros estatutos grabado a fuego". "Este es un partido que pone a las personas en el centro y que trabaja todos los días con ese humanismo como ley, como algo que nos rige en nuestra acción política y de gobierno, lo que choca con el sanchismo y con el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que predican e intentan convencernos a los españoles de todo lo contrario".

PREMIO 'POPULARES DEL AÑO' 2026

La presidenta provincial ha anunciado que la formación otorga en esta decimoquinta edición de los premios 'Populares del Año' su reconocimiento a la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida de Málaga, que agrupa a más de una docena de asociaciones y entidades, y que "es ejemplo de generosidad y de entrega al servicio de los demás".

Navarro ha agradecido la labor solidaria y humanitaria de esta plataforma y de su coordinador, Antonio Paneque, valorando que "están presentes allí donde la incertidumbre y la emergencia reclaman una respuesta rápida y humana, intentando que el bienestar sea un gesto de normalidad para las personas que lo están pasando mal o que atraviesan una situación difícil".

"Hoy os damos las gracias en nombre de los miles de malagueños a quienes habéis ayudado, llevando esa acción solidaria a los barrios de Málaga, pero también por movilizaros por quienes sufren las consecuencias de la guerra de Ucrania, de las danas y las borrascas que hemos sufrido dentro y fuera de esta provincia, o por las víctimas de terremotos, los últimos acontecidos en Venezuela y ahora en Colombia. Sabemos que trabajáis siempre con esa reacción inmediata y con esa respuesta rápida que lleváis también por título en vuestra plataforma", ha concluido.