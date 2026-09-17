El PP de Málaga tacha de "incompetencia ferroviaria" la gestión del Gobierno tras las nuevas incidencias registradas

Archivo - El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Málaga, Mario Cortés, ha asegurado que "Pedro Sánchez y Óscar Puente han convertido la Alta Velocidad en alta incompetencia ferroviaria" tras la avería en los sistemas de señalización registrada a la altura de la estación malagueña Antequera Santa Ana, que ha obligado a detener durante la mañana de este jueves la circulación de varios servicios ferroviarios de la provincia.

Cortés ha afeado al Gobierno, a través de un comunicado, el "mal estado de la red ferroviaria" que ha interrumpido este jueves los trayectos Granada-Antequera y a los servicios de Media Distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada.

"No hay día sin una nueva incidencia ferroviaria. Estamos cansados de averías, retrasos y cancelaciones y de que Sánchez y Puente sigan sin ofrecer soluciones", ha advertido.

El diputado nacional ha señalado que "los malagueños no pueden vivir con la incertidumbre diaria de no saber, antes de coger un tren, si van a llegar a tiempo a su trabajo, a una cita médica o a cualquier compromiso".

En este sentido, ha recordado que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "el corredor Madrid-Málaga/Granada fue el que registró un mayor descenso de viajeros entre los corredores de alta velocidad en el primer trimestre de 2026, con una caída del 61 por ciento en el número de pasajeros".

Cortés ha criticado además que "a Óscar Puente no le basta con castigar a Málaga con la falta de inversiones en carreteras, sino que también lo hace con un sistema ferroviario marcado por las averías, los retrasos y la falta de fiabilidad".

Por último, el diputado nacional ha exigido al ministro de Transportes "soluciones estables y duraderas, no parches temporales que solo sirven para salir del paso hasta la siguiente avería". Cortés ha subrayado que Málaga necesita unas conexiones ferroviarias "fiables y acordes con la importancia económica, turística y social de la provincia".