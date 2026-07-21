PP de Málaga valora "fichaje" de Rivas como directora general de Pesca y la apuesta por Oblaré como senador autonómico

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha valorado la trayectoria de Natacha Rivas y su reciente "fichaje" por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como nueva directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul. Del mismo modo, ha reivindicado la apuesta por el vicesecretario popular Francisco Oblaré quien, según ha explicado, desempeñará "un gran papel" como senador autonómico.

Así, Carmona ha destacado "la experiencia" parlamentaria y de gestión de ambos dirigentes de la formación, señalando su talante dialogante y su trabajo incansable durante décadas por el avance de esta provincia en el conjunto de Andalucía.

También ha subrayado en un comunicado "el compromiso" de Rivas y su "férrea defensa" de los intereses de Algarrobo como alcaldesa durante más de once años, además de su labor como vicepresidenta segunda de la Diputación, donde ha dirigido las áreas de Innovación Social y Atención al Despoblamiento entre 2019 y 2023, subrayando igualmente su trabajo como vicepresidenta de la Mancomunidad de la Axarquía entre 2011 y 2014.

En este sentido, ha afirmado que la incorporación de Rivas al Gobierno andaluz de Juanma Moreno" refleja la importancia que el Partido Popular otorga al sector primario y, en concreto, al sector pesquero; además de su apuesta incondicional por la provincia de Málaga y por una comarca como la Axarquía, donde se encuentra el puerto de Caleta de Vélez, principal de la provincia y uno de los más importantes de Andalucía".

"Natacha conoce la importancia del sector de primera mano, su potencial económico y su arraigo en la sociedad malagueña y andaluza; una herramienta indispensable para nuestro desarrollo por lo que representa y por cómo nos define", ha manifestado Carmona, al tiempo que ha incidido en el "compromiso" de Rivas a nivel provincial y autonómico y ha señalado su incorporación al Comité Ejecutivo Regional del PP el pasado año como secretaria de Evaluación de Políticas Municipales.

De igual modo, el dirigente 'popular' ha incidido en la trayectoria orgánica e institucional de Francisco Oblaré, actual vicesecretario de Territorial y Política Municipal del PP malagueño y quien ha sido parlamentario andaluz en la pasada legislatura y durante un total de once años no consecutivos desde el año 2000.

Asimismo, ha recordado su trayectoria como diputado provincial durante otros once años y ha incidido en que se trata de una "pieza clave" para la formación provincial y autonómica.

"Fran conoce perfectamente las necesidades y anhelos de esta provincia y de los malagueños y, por eso, desde el PP de Málaga estamos convencidos de que va a desempeñar una gran labor como senador por la comunidad autónoma", ha concluido.