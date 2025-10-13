El PP de Málaga se vuelca con la candidatura de Moreno y lidera los avales y compromisarios para el 17 congreso regional

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado este lunes el respaldo mayoritario de la formación provincial a la candidatura de Juanma Moreno para revalidar su liderazgo al frente del PP-A. - PP MÁLAGA

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado este lunes el respaldo mayoritario de la formación provincial a la candidatura de Juanma Moreno para revalidar su liderazgo al frente del PP andaluz, tras presentar un total de 11.037 avales y 357 compromisarios de cara al 17 Congreso Regional, previsto del 7 al 9 de noviembre.

A través de un comunicado, Carmona ha destacado la "ilusión" de la militancia malagueña, que encabeza el número de apoyos y representantes a nivel andaluz, al contar con 290 compromisarios electos, entre ellos diez de Nuevas Generaciones, y 67 natos.

El dirigente 'popular' ha valorado que el proyecto político de Juanma Moreno "ha convertido a Andalucía en punta de lanza, abandonando el vagón de cola y el letargo impuesto por los socialistas", y ha subrayado que "la estabilidad y la moderación de Juanma Moreno son garantes del avance de Andalucía y de Málaga".

Así, ha destacado el impulso dado a actuaciones bloqueadas durante décadas en la provincia y ha reivindicado "la responsabilidad y la transparencia" en su gestión.

"Ahora las cuentas están provincializadas y se presentan los presupuestos autonómicos en tiempo y forma, cosa que el Gobierno de España no hace desde el año 2023, incumpliendo así el mandato constitucional", ha explicado, marco en el que ha contrapuesto las promesas cumplidas del presidente andaluz frente al "agravio permanente" del Ejecutivo de Sánchez y Montero a esta tierra.

Además, ha incidido en las siete bajadas de impuestos impulsadas por el PP-A de Juanma Moreno para hacer frente a la inflación y a la subida generalizada de precios "frente a la voracidad fiscal de la ministra de Hacienda, que ha aplicado 97 subidas de tasas y cotizaciones sociales en estos siete años, lo que se traduce en una recaudación histórica de impuestos estatales que sólo en la provincia de Málaga supera los 5.500 millones de euros al año".

"Juanma Moreno es el mejor candidato para consolidar el liderazgo de Andalucía, logrando en estos años hitos como encabezar el crecimiento de autónomos o la creación de empresas en nuestro país, lo que se traduce en la creación de empleo y oportunidades para los andaluces y malagueños", ha reivindicado.

PESO DEL PP MALAGUEÑO EN EL XVII CONGRESO REGIONAL

Carmona también ha señalado el peso de la formación provincial en el próximo congreso regional, donde la actual coordinadora de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del PP andaluz y presidenta del Comité Electoral Provincial, Carolina España, pronunciará la ponencia política, mientras que la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP malagueño colaborará en la ponencia de estatutos.

Además, la Comisión Organizadora del Congreso (COC) contará con el propio José Ramón Carmona y los vicesecretarios provinciales Manuel Marmolejo y Jéssica Trujillo en su labor de preparación de la cita congresual que tendrá lugar en Sevilla.