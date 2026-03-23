El PP municipal insta al Gobierno a "reforzar la transparencia" en gestión de fondos Next Generation

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MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para el próximo pleno relativa a relativa al reparto de los fondos europeos por parte del Gobierno central y el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento. Así, en concreto, instan al Ejecutivo "a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos Next Generation".

Según la moción del PP, "es imperativo evitar que el esfuerzo realizado por este Ayuntamiento en la tramitación y ejecución de proyectos se vea comprometido por la gestión caótica del Gobierno central, cuya falta de previsión y claridad podría derivar en una devolución de fondos que termine arrastrando injustamente a las arcas municipales".

Otro de los puntos de la moción del PP propone que el Ayuntamiento solicite al Gobierno la creación de una plataforma pública y accesible que "garantice la transparencia en la distribución de los fondos, corrigiendo la actual ausencia de información sobre las adjudicaciones directas".

Además, añaden, "es necesario implantar criterios uniformes y objetivos que prioricen la concurrencia competitiva, evitando así la discrecionalidad en el reparto de fondos y asegurando que la asignación responda a necesidades técnicas y no a decisiones políticas que vulneren la igualdad entre territorios".

De igual modo, piden que el Ayuntamiento de Málaga reivindique "una mayor participación de las entidades locales en el diseño de las convocatorias y en la planificación de los fondos, así como la introducción de mecanismos de flexibilidad en los plazos de ejecución cuando concurran circunstancias técnicas o administrativas justificadas".

Por último, inciden en que el Ayuntamiento reafirma el "compromiso con la gestión rigurosa, responsable y eficiente de los fondos europeos, destacando su importancia estratégica para el desarrollo económico, social y sostenible de la ciudad y apuesta por el consenso institucional en defensa de los intereses generales de Málaga".

En el texto de la moción, el PP recuerda que la llegada de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), "se concibió como una oportunidad histórica para dotar a nuestras economías de mayor resiliencia y adaptarlas a los retos tecnológico y medioambiental tras la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19".

Además, precisan que desde septiembre de 2021, el Ayuntamiento "ha afrontado el periodo de mayor intensidad en la gestión de fondos europeos de su historia", gestionando de manera simultánea proyectos vinculados a tres marcos financieros: Programa Operativo (P.O.) 2014-2020, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el Programa Operativo (P.O.) 2021-2027.

Así, inciden en que la concurrencia prácticamente a todas las convocatorias publicadas y la ejecución paralela de estos programas "han supuesto una carga extraordinaria de trabajo técnico, administrativo y financiero, con un importante esfuerzo municipal en medios materiales y humanos".

En concreto, precisan, que, en estos cinco años, el Ayuntamiento de Málaga ha gestionado 114 proyectos. El volumen económico de los proyectos presentados supera los 500 millones de euros en total, "una cifra sin precedentes en la planificación financiera municipal".

En relación con los proyectos resueltos, por importe de casi 325 millones de euros, se han concedido 185 millones, con una financiación municipal superior a 91 millones y lo restante de otras fuentes de financiación. "Estos datos reflejan una elevada capacidad de captación de fondos en régimen de concurrencia competitiva", han valorado.

Por otro lado, han añadido que "no se trata únicamente de ejecutar un número extraordinario de proyectos, sino de hacerlo cumpliendo con una normativa muy exigente y, además, en coordinación con todo el Ayuntamiento puesto que la gestión de estos proyectos ha requerido la intervención conjunta de 15 áreas municipales ejecutoras, una decena de entidades municipales, además de Asesoría Jurídica, Intervención, las áreas de Contratación Pública Estratégica y Comunicación, auditores externos y, por supuesto, el Área de Gestión de Fondos Europeos".

"Este esfuerzo y gestión estructurada y responsable ha supuesto adelantos de tesorería, planificación presupuestaria plurianual, asunción de riesgo financiero y ejecución en plazo", han señalado y han agregado que, en el caso del PRTR, "la tasa media de financiación UE ha sido del 54,24%, lo que implica que prácticamente la mitad de la inversión de los proyectos ha sido asumida por este Ayuntamiento".

En la moción, el grupo 'popular' reitera que el Ayuntamiento "trabaja de manera intensa y transversal en lograr financiación para proyectos que permitan seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas con nuevas infraestructuras e iniciativas gracias a los fondos enviados por Europa y que canaliza el Gobierno de España".

"Pese al esfuerzo municipal, la gestión estatal de los fondos presenta aspectos mejorables, especialmente en lo relativo a plazos ajustados, escasa participación municipal en el diseño de convocatorias y diversidad de criterios y requisitos entre ministerios", han apostillado.

De igual modo, han agregado que "existen diferencias en los mecanismos de asignación entre territorios, al combinar concurrencia competitiva con resoluciones nominativas y una gestión del Gobierno de nuestro país en ocasiones caótica, lo cual puede terminar arrastrando el buen trabajo que se hace a nivel municipal".

"A diferencia de los fondos comunitarios tradicionales, la arquitectura de los Next Generation se ha articulado mediante conferencias sectoriales y convocatorias ministeriales. Si bien algunas han incorporado el criterio poblacional en la graduación de sus cuantías, el diseño de las bases no siempre se ajusta a las realidades de los territorios".

Al respecto, han señalado que "esto se traduce en falta de flexibilidad operativa y fijación de hitos y objetivos que no siempre responden a las necesidades técnicas y administrativas de las entidades locales".

Otro aspecto que han destacado "es la necesidad de reforzar la transparencia y los mecanismos de seguimiento de los fondos, cuestión que también ha sido señalada por la Comisión Europea; así como la rendición de cuentas de dichos fondos europeos".