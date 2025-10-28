El PP pide al Gobierno que "no sea cómplice de la nueva PAC que hará perder 120 millones al campo malagueño"

Archivo - Imagen de archivo de agricultores concentrados con sus tractores como protesta en el Paseo del Parque. A 21 de febrero de 2024, en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga María José Escarcena ha exigido al Gobierno de España que "no sea cómplice de una nueva Política Agraria Común (PAC) que hará perder 120 millones de euros al campo malagueño" y ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que vete el marco financiero plurianual propuesto por la Comisión Europea, alegando que "la negativa de España tiene que ser rotunda y taxativa".

Escarcena ha destacado la necesidad de que "se abra un nuevo periodo de negociación para lograr un planteamiento más acorde a las necesidades y los intereses de nuestros agricultores y ganaderos" y ha subrayado que, desde el PP, "defendemos una PAC justa y con presupuesto propio, que garantice el futuro de nuestro campo y la soberanía alimentaria".

En este sentido, ha advertido de los efectos negativos que supondría la fusión de la PAC con las políticas de cohesión, como plantea Europa, además de un recorte del 22% de las ayudas: "Supondría un golpe mortal a nuestros agricultores y ganaderos, que ya asumen la subida de la inflación y de los costes de producción actuales", ha explicado.

Así, ha recordado que España podría perder hasta 15.000 millones de euros por renacionalizar la PAC, alertando de que el recorte para la provincia de Málaga puede llegar hasta los 18 millones de euros al año, "lo que significa menos recursos económicos para regadío, para innovación y para el relevo generacional".

La diputada malagueña ha puesto en valor el adelanto de las ayudas por 43,6 millones de euros a los agricultores y ganaderos de la provincia por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, apuntando que "se trata de una medida excepcional que pretende aportar liquidez al sector en un momento clave, fortaleciendo la sostenibilidad, el relevo generacional y el papel de la mujer en el medio rural".

Así, ha contrapuesto este "escudo" del PP al campo malagueño frente al ninguneo del Ejecutivo socialista, "el mismo que ha firmado la pérdida de 500 millones de euros para el campo andaluz con la PAC vigente hasta 2027", ha lamentado.

Por último, la parlamentaria autonómica ha valorado el peso del campo malagueño para nuestra economía y ha reivindicado las inversiones "históricas" ejecutadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en infraestructuras hidráulicas, así como el impulso "sin precedente" a los tratamientos terciarios y el uso de aguas regeneradas, ha concluido.